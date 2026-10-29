Iraq, apre al pubblico un nuovo parco archeologico mesopotamico

Un nuovo parco archeologico nell’antico sito mesopotamico di Tell Muhammad, a sud di Baghdad, ha aperto al pubblico lunedì nell’ambito di un progetto congiunto tra Iraq e Italia. Gli archeologi dei due Paesi lavorano agli scavi dal 2022 e hanno riportato alla luce numerosi reperti, tra cui giare d’argilla, frammenti di statuette, lame metalliche e una tavoletta con iscrizioni cuneiformi. La missione ha inoltre individuato nuove strutture, tra cui un’imponente cinta muraria difensiva, recinzioni e antichi varchi d’ingresso.