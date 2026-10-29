Incidente ferroviario in Spagna a Madrid minuto di silenzio per le vittime

Decine di persone si sono riunite mercoledì sera davanti al municipio di Madrid per commemorare le vittime del grave incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo, costato la vita ad almeno 68 persone e che ha provocato decine di feriti. Un treno ad alta velocità si è scontrato con un altro convoglio fermo sui binari, nel secondo incidente ferroviario mortale registrato in Spagna quest’anno. La commemorazione in piazza Cibeles, promossa dalla Federazione spagnola dei Comuni e delle Province, ha visto la partecipazione di esponenti politici, tra cui il leader dell’opposizione del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo. Presenti anche la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, il sindaco José Luis Martínez-Almeida e la delegata del governo centrale, Pilar Trinidad. Il minuto di silenzio si è trasformato in una protesta contro l’esecutivo: alcuni partecipanti hanno esposto cartelli con la scritta “La corruzione uccide” e chiesto le dimissioni del ministro dei Trasporti, Óscar Puente.