Gaza, attacco israeliano uccide due civili a bordo di un auto

Due persone sono state uccise e una terza è rimasta ferita giovedì in un attacco israeliano contro un veicolo civile nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo riferiscono i funzionari sanitari dell’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, dove sono state trasportate le vittime. Il bilancio delle vittime nell’enclave continua a salire quasi ogni giorno, nonostante la fragile tregua raggiunta tra Israele e Hamas nell’ottobre 2025. I combattimenti più intensi si sono attenuati, ma gli attacchi israeliani sono proseguiti. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dall’inizio della tregua sono stati uccisi oltre 1.550 palestinesi.