Elezioni Israele 2027, prosegue lo spoglio: 4 arresti per corruzione elettorale

Lo spoglio dei voti delle elezioni in Israele va avanti, mentre un’inchiesta per presunta corruzione elettorale ha portato oggi, 29 ottobre, a quattro arresti da parte della polizia israeliana. Secondo le stime della Commissione elettorale centrale il conteggio dei voti della consultazione di domenica dovrebbe terminare nel pomeriggio. I risultati attuali indicano che il blocco del primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe ottenere 53 seggi, mentre la coalizione del suo avversario Gadi Eisenkot ne otterrebbe 48 e i partiti a guida araba otterrebbero un numero record di 19 seggi. Non si prevede che il conteggio finale dei voti per corrispondenza modifichi in modo significativo i risultati. Dal momento che nessun gruppo è riuscito a raggiungere i 61 seggi necessari per ottenere la maggioranza alla Knesset, cioè il Parlamento israeliano, il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare settimane di incertezza in attesa dei tentativi di arrivare alla formazione di un governo. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Yair Golan, leader dei Democratici di centro-sinistra, partner minore nel blocco di Eisenkot, oggi dovrebbe avere colloqui con lo stesso Eisenkot (che è presidente del partito Yashar) e con Yair Lapid, numero due del partito di opposizione B’Yachad.
Punti chiave
- Likud ribadisce: "Elezioni rubate da partiti arabi"
- Ra'am a Netanyahu: "Lui impiega agenti qatarioti nel suo ufficio"
- Ra'am: "Bene indagine ma da Netanyahu incitamento contro arabi"
- Qatar: "Ridicole e pericolose accuse di interferenze in elezioni"
- Golan: "Da Netanyahu tentativo di delegittimare l'opinione pubblica"
- Herzog: "Indagine approfondita su elezioni ma non screditare comunità araba"
- Israele, polizia: "Quattro arresti per presunta corruzione elettorale"
- Media: spoglio dei voti sarà completato entro il pomeriggio
- Media: "Indagine chiesta a Shin Bet per sospetto fondi da Qatar a elettori arabi"
- Commissione elettorale: "Indagare su accuse interferenze estere"
Il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu, il Likud, ha ribadito oggi le accuse secondo cui i partiti arabi avrebbero “rubato” le elezioni elezioni di martedì in Israele. La dichiarazione giunge mentre i risultati definitivi si apprestano a confermare che il blocco di Netanyahu ha perso la maggioranza in Parlamento. “Le elezioni in Israele sono state rubate”, ha dichiarato il Likud, sostenendo senza prove che la presunta interferenza straniera sul voto su cui sta indagando lo Shin Bet fosse “volta a facilitare una presa di controllo straniera della Knesset e l’islamizzazione di Israele”. Il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ha chiesto al capo dello Shin Bet, David Zini, di indagare su accuse di interferenze estere nelle elezioni di martedì. La lettera segnalava presunti finanziamenti da parte di “entità straniere contrarie agli interessi israeliani” e, secondo quanto rivelato da Channel 12, alla base ci sarebbe il “sospetto che siano state trasferite dal Qatar “ingenti somme di denaro, presumibilmente con l’obiettivo di influenzare il voto nella comunità araba”.
A Netanyahu “che impiega agenti qatarioti nel suo ufficio abbiamo un solo messaggio in risposta alla campagna di incitamento e delegittimazione che sta conducendo contro i cittadini arabi: non verrà trovato nulla, perché non c’è nulla”, ha detto il leader del partito a guida araba Ra’am in Israele, Mansour Abbas, secondo quanto riporta il Times of Israel. “Ma a differenza tua, nel nostro caso si tratta della verità e non solo di un’altra menzogna”, ha aggiunto riferendosi ai casi di corruzione per i quali il premier è sotto processo. Il Times of Israel ricorda che Yonatan Urich, collaboratore di Netanyahu, che continua a lavorare per il premier, ha ammesso di aver lavorato per il Qatar mentre prestava servizio presso l’ufficio del primo ministro, sia prima che dopo il 7 ottobre 2023, ed è indagato insieme ad altri collaboratori di Netanyahu in merito alla vicenda. Sohlberg non ha presentato alcuna prova pubblica a sostegno dei sospetti né ha identificato le entità straniere coinvolte, ma il Likud di Netanyahu ha sfruttato l’indagine per accusare i partiti arabi di trarre vantaggio dall’acquisto di voti finanziato dall’estero.
Il leader del partito a guida araba Ra’am in Israele, Mansour Abbas, ha accolto con favore l’indagine dello Shin Bet per presunta ingerenza elettorale estera e ha affermato che il suo partito non ha nulla a che fare con il caso, accusando al contempo il premier Benjamin Netanyahu di condurre una campagna di incitamento contro i cittadini arabi. “Ra’am non ha alcun legame con la vicenda in questione né con altre simili”, ha affermato Abbas, impegnandosi alla totale collaborazione con le forze dell’ordine. Ha accolto con favore la richiesta del presidente della Commissione elettorale centrale, il giudice Noam Sohlberg, di un’indagine dello Shin Bet sui sospetti finanziamenti stranieri volti a influenzare le elezioni, affermando che “salvaguardare l’integrità delle elezioni e difendere lo Stato di diritto sono doveri civici e democratici ai quali siamo fermamente impegnati”.
Neghiamo categoricamente le accuse secondo cui il Qatar avrebbe interferito nelle elezioni israeliane o finanziato attività volte a influenzarne l’esito”, “queste accuse sono ridicole e pericolose”. Lo ha affermato su X il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al Ansari. Il commento è arrivato dopo che il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ha chiesto al capo dello Shin Bet, David Zini, di indagare su accuse di interferenze estere nelle elezioni di martedì. L’indagine verte sul sospetto che siano state trasferite dal Qatar “ingenti somme di denaro, presumibilmente con l’obiettivo di influenzare il voto nella comunità araba”, ha riferito Channel 12. “Rifiutiamo le accuse mosse da alcuni politici israeliani e dai loro contatti nei media, che hanno lanciato un’altra campagna di disinformazione volta a trascinare il Qatar nelle controversie politiche israeliane a seguito delle elezioni di questa settimana”, “Il Qatar non dovrebbe essere usato come capro espiatorio per i fallimenti di alcuni politici israeliani”, ha aggiunto il portavoce del ministero.
Yair Golan, leader del partito dei Democratici, ha accusato Netanyahu di “tentare di minare i risultati elettorali attraverso una brutta campagna di delegittimazione diretta contro la volontà dell’opinione pubblica – e contro quella araba in particolare”. Sami Abu Shehadeh, presidente di un partito facente parte della Lista Comune a guida araba, ha definito le accuse una nuova fase di “incitamento” contro i gruppi guidati dagli arabi.
Il presidente israeliano Isaac Herzog, che a breve dovrà incaricare qualcuno di formare il prossimo governo, ha definito la situazione attuale nel Paese un “momento delicato” e ha chiesto che venga condotta un’indagine approfondita, avvertendo al contempo che “non dobbiamo screditare un’intera comunità che ha cercato di esercitare il proprio diritto di voto e di partecipare attivamente alla democrazia”. Le sue parole sono giunte dopo che il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ha chiesto al capo dello Shin Bet, David Zini, di indagare su accuse di interferenze estere nelle elezioni di martedì. La lettera segnalava presunti finanziamenti da parte di “entità straniere contrarie agli interessi israeliani”; secondo quanto rivelato da Channel 12, alla base ci sarebbe il “sospetto che siano state trasferite dal Qatar “ingenti somme di denaro, presumibilmente con l’obiettivo di influenzare il voto nella comunità araba”. Netanyahu ha colto al volo la richiesta rivolta allo Shin Bet per affermare che nessun partito dovrebbe cooperare con quelli a guida araba. Il suo principale rivale, l’ex capo delle forze armate Gadi Eisenkot, ha avvertito che gli attori politici non dovrebbero “sfruttare la situazione” per influenzare la data del giuramento del prossimo Parlamento, fissata per il 10 novembre. Il partito Yashar di Eisenkot ha dichiarato che lui è stato informato dal capo dello Shin Bet.
Quattro uomini sono stati arrestati questa mattina in Israele e sono attualmente interrogati dall’unità con l’accusa di coinvolgimento in un presunto piano di corruzione elettorale. Lo ha riferito la polizia israeliana, aggiungendo che si tratterebbe dello stesso piano che martedì all’alba, giorno delle elezioni nel Paese, ha portato la polizia ad arrestare tre persone del sud, accusate di aver pianificato di corrompere alcune persone affinché votassero per il partito arabo Ra’am. Il Times of Israel riporta che Ra’am ha identificato gli uomini come attivisti del partito e ha negato le accuse. Il giornale precisa che non è chiaro se l’incidente sia collegato all’indagine dello Shin Bet su una presunta interferenza elettorale da parte di un’entità straniera.
I risultati definitivi potrebbero arrivare già stasera, dopo il conteggio dei voti per corrispondenza. Non si prevede che questi influenzeranno in modo significativo i risultati, che sono sintetizzabili in nessuna maggioranza dei seggi in Parlamento né per il blocco del primo ministro Benjamin Netanyahu né per la coalizione di partiti guidata da Gadi Eisenkot che cerca di spodestarlo. La legge israeliana prevede che i risultati elettorali siano certificati entro il 4 novembre. L’insediamento del nuovo Parlamento è in programma per il 10 novembre. La prossima settimana il presidente di Israele incaricherà qualcuno di formare il prossimo governo. Tradizionalmente è stato incaricato il leader del partito con il maggior numero di voti, ma questo non è obbligatorio. Se dopo ripetuti tentativi non fosse possibile formare un nuovo governo, Israele andrebbe incontro a nuove elezioni all’inizio del prossimo anno. Mercoledì il presidente Isaac Herzog ha fatto capire di voler evitare questa eventualità, cosa che ha affermato anche Eisenkot. Nuove elezioni sollevano nuove domande, tra cui se i cittadini arabi si recherebbero nuovamente alle urne in gran numero e se le decine di migliaia di israeliani che sono tornati in patria in aereo per votare lo rifarebbero. Molti avevano affermato di aver compiuto quel passo per salvare il Paese da Netanyahu.
L’indagine su accuse di interferenze estere nelle elezioni di martedì in Israele che il presidente della Commissione elettorale centrale Noam Sohlberg ha chiesto di condurre al capo dello Shin Bet, David Zini, verte sul sospetto che siano state trasferite dal Qatar “ingenti somme di denaro, presumibilmente con l’obiettivo di influenzare il voto nella comunità araba”. Lo riferisce Channel 12, aggiungendo che una lettera di incarico da parte di Sohlberg a Zini per chiedergli di avviare un’indagine su sospetti di finanziamento straniero e corruzione elettorale da parte del Qatar è stata inviata ieri dopo che Zini aveva presentato a Sohlberg informazioni descritte come “straordinarie per la loro gravità”. Sempre secondo le informazioni di Channel 12, “parte dei fondi sarebbe stata trasferita attraverso canali precedentemente utilizzati per il trasferimento di fondi destinati al terrorismo, come gli uffici di cambio”.
Il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ha chiesto al capo dello Shin Bet, David Zini, di indagare su accuse di interferenze estere nelle elezioni di martedì e di essere informato dei risultati entro una settimana. Lo riporta il Times of Israel. “Sono state portate alla mia attenzione una serie di sospetti di influenza impropria sulle elezioni, esercitata attraverso finanziamenti forniti da enti stranieri contrari agli interessi israeliani”, scrive Sohlberg, “mentre non posso confermare la fondatezza di queste accuse, ritengo che, data la loro natura, sia necessario indagare a fondo”. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle accuse né sui Paesi presumibilmente coinvolti. “In considerazione di ciò, vi incarico di fare tutto il possibile per indagare su queste accuse, utilizzando l’autorità dello Shin Bet per scoprire prove che le confermino o le smentiscano. Solo in questo modo possiamo garantire la fiducia pubblica nel processo elettorale e nell’integrità della procedura democratica”, ha aggiunto Sohlberg.