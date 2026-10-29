Elezioni Israele 2027, prosegue lo spoglio: 4 arresti per corruzione elettorale

Lo spoglio dei voti delle elezioni in Israele va avanti, mentre un’inchiesta per presunta corruzione elettorale ha portato oggi, 29 ottobre, a quattro arresti da parte della polizia israeliana. Secondo le stime della Commissione elettorale centrale il conteggio dei voti della consultazione di domenica dovrebbe terminare nel pomeriggio. I risultati attuali indicano che il blocco del primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe ottenere 53 seggi, mentre la coalizione del suo avversario Gadi Eisenkot ne otterrebbe 48 e i partiti a guida araba otterrebbero un numero record di 19 seggi. Non si prevede che il conteggio finale dei voti per corrispondenza modifichi in modo significativo i risultati. Dal momento che nessun gruppo è riuscito a raggiungere i 61 seggi necessari per ottenere la maggioranza alla Knesset, cioè il Parlamento israeliano, il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare settimane di incertezza in attesa dei tentativi di arrivare alla formazione di un governo. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Yair Golan, leader dei Democratici di centro-sinistra, partner minore nel blocco di Eisenkot, oggi dovrebbe avere colloqui con lo stesso Eisenkot (che è presidente del partito Yashar) e con Yair Lapid, numero due del partito di opposizione B’Yachad.