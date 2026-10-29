Colombia, maxi blitz contro il crimine a Bogotá: oltre 170 arresti

Le autorità della Colombia hanno condotto una vasta operazione a Bogotá, arrestando oltre 170 persone sospettate di traffico di droga, estorsione e sequestro di persona. “Un colpo senza precedenti nella storia della capitale”, ha dichiarato il presidente Abelardo de la Espriella. Il sindaco Carlos Fernando Galán ha riferito su X che sono state smantellate dieci organizzazioni criminali. Le autorità hanno annunciato che operazioni di questo tipo saranno valutate su base mensile. Oltre alle bande criminali, il governo intende concentrarsi anche sui migranti irregolari. Dall’insediamento, ad agosto, de la Espriella ha adottato una linea dura contro la criminalità, interrompendo i colloqui di pace con i gruppi ribelli, bombardando presunti campi criminali, irrorando le coltivazioni di coca con erbicidi e aderendo all’iniziativa regionale guidata dagli Stati Uniti, denominata “Shield of the Americas”.