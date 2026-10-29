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giovedì 29 ottobre 2026

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Christine Lagarde e i cerotti sul viso: la presidente della Bce spiega il motivo

Christine Lagarde e i cerotti sul viso: la presidente della Bce spiega il motivo
Christine Lagarde (Foto da video X @Christine Lagarde)
LaPresse
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La titolare della Banca centrale europea ha annunciato in un video il suo addio il prossimo 7 febbraio

Christine Lagarde ha annunciato il suo addio alla presidenza della Banca centrale europea dal 7 febbraio 2027. Oltre all’importante notizia, ad attirare l’attenzione degli utenti social è stato il viso di Lagarde. La titolare della Bce, nel video pubblicato sul suo account X, è apparsa infatti con due grossi cerotti sul volto. Intuendo la curiosità che spesso questo tipo di dettagli fa scaturire nel pubblico, Lagarde ha quindi deciso di spiegare lei stessa il motivo.

Per evitare speculazioni sui social, i cerotti sul viso sono dovuti a un piccolo intervento chirurgico a cui mi sono sottoposta all’inizio della settimana”, ha scritto su X. Nel messaggio, la presidente della Bce ha anche invitato le persone a seguire le indicazioni dei medici e a sottoporsi regolarmente a controlli della pelle. 

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