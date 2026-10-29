Brasile, Trump: “Le elezioni sono state una vergogna”

Il presidente Usa Donald Trump torna a commentare le recenti elezioni presidenziali in Brasile, affermando che sono state “una vergogna”. “Non voglio commentare su questo, ma le elezioni sono state un grande imbarazzo per i brasiliani”, ha detto ancora il presidente riguardo a chi dovrebbe essere considerato il legittimo presidente brasiliano. “Non mi sono schierato, ma le elezioni sono state una vergogna”, ha concluso Trump, prima di lasciare Washington per il South Carolina, dove prenderà parte a un comizio. Parole che arrivano il giorno dopo l’arrivo negli Stati Uniti, in Florida dell’ex candidato di destra alle presidenziali Flavio Bolsonaro, che è fuggito dal Brasile dopo aver perso il ballottaggio contro Lula. Il senatore, al quale erano stati ritirati i passaporti dalla Corte Suprema, insieme alla moglie e alle due figlie, è passato dall’Argentina e poi dall’Ecuador, dove si è imbarcato su un aereo diretto a Miami, con un passaporto italiano. Il Dipartimento di stato americano è intenzionato a offrire asilo a Bolsonaro.

Il leader della Casa Bianca: “Da dem in Alaska una truffa”

“Quanto accaduto in Alaska è una “truffa” e “non sarebbe dovuto accadere”, ha ribadito Trump in riferimento alle vicende elettorali dello Stato, dove è emerso che i Democratici hanno spinto un omonimo del senatore repubblicano uscente Dan Sullivan a partecipare al voto, per sottrarre voti al rivale. Parlando con i giornalisti al seguito riguardo all’ipotesi di invalidare il voto nello Stato, il presidente ha risposto, “vediamo che succede”, ma “se questa cosa non viene corretta, sarà un’elezione disonesta”.

Il Governatore dell’Alaska ordina indagine sulla campagna della candidata democratica Peltola

Il governatore repubblicano dell’Alaska, Mike Dunleavy, ha ordinato un’indagine sulle accuse riguardanti la campagna elettorale della candidata democratica al Senato, Mary Peltola, per stabilire se debba essere soggetta a procedimenti penali o sanzioni civili. La decisione fa seguito a un articolo del New York Times, secondo il quale la campagna della candidata democratica avrebbe partecipato al reclutamento di un pensionato di nome Dan J. Sullivan, spingendolo a candidarsi contro il senatore uscente Dan S. Sullivan. “Ingannare deliberatamente gli elettori, inducendoli a votare per qualcun altro, mina l’integrità delle nostre elezioni. Chiunque, persona o organizzazione, risulti aver violato la legge dovrà risponderne”, ha dichiarato il governatore in un post su X. Lo staff di Peltola ha negato qualsiasi coinvolgimento con l’altro Dan Sullivan; tuttavia, il New York Times riferisce che alcuni esponenti della sua campagna elettorale, in collaborazione con il Democratic Senatorial Campaign Committee (DSCC) – l’organo del partito dedicato alle campagne per il Senato – si sarebbero attivati per individuare in Alaska altre persone che portassero il nome di Dan Sullivan, incoraggiandole a candidarsi.