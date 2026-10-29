Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: “Quattro morti e diversi feriti”

Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Lo comunica il ministero della Difesa. “I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”, conclude la nota. Secondo i media locali che citano il sindaco di Brcko, Siniša Milic, il bilancio sarebbe di tre morti e 12 feriti. Il ministero della Difesa italiano non ha confermato il numero delle persone coinvolte ma ha specificato che si è trattato di un incidente “grave”. Successivamente l’Eufor, la Forza militare dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, in un comunicato citato dai media locali, ha confermato che un elicottero italiano CH-47 Chinook appartenente all’Eufor si è schiantato oggi a Brcko, nel nord-est del Paese e che hanno perso la vita alcuni membri del personale dell’Eufor, mentre altri hanno riportato ferite gravi. L’Eufor ha annunciato di aver aperto un’indagine completa e approfondita sull’accaduto e che fornirà ulteriori informazioni non appena saranno state verificate e quando sarà opportuno farlo. Secondo i media locali che citano il sindaco di Brcko, Sinisa Milic, il bilancio sarebbe di tre morti e 12 feriti. Poi media locali hanno riferito di un bilancio salito a 4 morti e 11 feriti.

🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1 — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026

Meloni: “Profondo dolore, governo vicino alle vittime”

“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”. È quanto scrive la premier Giorgia Meloni sui social.

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026

Tajani: “Terribile disgrazia, ambasciatore si sta recando a Brcko”

“Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell’incidente”, scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere”, aggiunge.