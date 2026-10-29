Andy Burnham si improvvisa “meccanico” alla Rolls-Royce

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham si è improvvisato meccanico durante la sua recente visita ufficiale allo stabilimento Rolls-Royce di Derby, nel Regno Unito. L’episodio è avvenuto il 29 ottobre, nel corso di un tour volto a celebrare l’accordo da 2,5 miliardi di sterline siglato tra il governo e l’azienda per la produzione di motori a reazione. Durante la visita in fabbrica, Burnham ha voluto sporcarsi le mani: davanti ai fotografi si è fatto immortalare con gli attrezzi da officina mentre rimuoveva personalmente una pala da un imponente motore aeronautico Rolls-Royce Trent 500