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giovedì 29 ottobre 2026

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Andy Burnham si improvvisa “meccanico” alla Rolls-Royce

Andy Burnham si improvvisa “meccanico” alla Rolls-Royce
Il primo ministro britannico Andy Burnham, ritratto mentre collabora alla rimozione di una pala da un motore Rolls-Royce Trent 500 durante una visita a uno stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
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Il primo ministro britannico Andy Burnham mostra una pala dopo averla rimossa da un motore Rolls-Royce Trent 500, durante una visita allo stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro britannico Andy Burnham, a sinistra, è accanto al Cancelliere dello Scacchiere britannico John Healey durante una visita allo stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham, ritratto mentre collabora alla rimozione di una pala da un motore Rolls-Royce Trent 500 durante una visita a uno stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham mostra una pala dopo averla rimossa da un motore Rolls-Royce Trent 500, durante una visita allo stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham, ritratto mentre collabora alla rimozione di una pala da un motore Rolls-Royce Trent 500 durante una visita a uno stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham mentre aiuta a rimuovere una pala da un motore Rolls-Royce Trent 500, durante una visita a uno stabilimento Rolls-Royce a Derby, in Inghilterra (Darren Staples/Pool Photo via AP)

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham si è improvvisato meccanico durante la sua recente visita ufficiale allo stabilimento Rolls-Royce di Derby, nel Regno Unito. L’episodio è avvenuto il 29 ottobre, nel corso di un tour volto a celebrare l’accordo da 2,5 miliardi di sterline siglato tra il governo e l’azienda per la produzione di motori a reazione. Durante la visita in fabbrica, Burnham ha voluto sporcarsi le mani: davanti ai fotografi si è fatto immortalare con gli attrezzi da officina mentre rimuoveva personalmente una pala da un imponente motore aeronautico Rolls-Royce Trent 500

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