Albania, razzi di segnalazione in Parlamento in sostegno alle proteste antigovernative

Razzi di segnalazione accesi in Parlamento, cartelli di protesta e foto di studenti feriti. Giovedì, in Albania, la seduta parlamentare è stata interrotta più volte dopo che alcuni deputati dell’opposizione hanno cercato di bloccare i lavori dell’Assemblea, mentre proseguivano le votazioni sui disegni di legge. I parlamentari hanno occupato il podio del presidente e mostrato cartelli con la scritta “Con gli studenti”. Il presidente del Parlamento, Niko Peleshi, ha quindi sospeso quattro deputati dell’opposizione dalla seduta plenaria.

La protesta si inserisce in settimane di mobilitazioni contro il governo del primo ministro socialista Edi Rama. Studenti delle scuole superiori e universitari chiedono tasse più basse, maggiori investimenti pubblici nell’istruzione e interventi contro la corruzione nel sistema educativo. Da giorni, nel centro della capitale, si registrano scontri tra manifestanti e polizia. Nel Paese, inoltre, le mobilitazioni arrivano dopo mesi di iniziative del cosiddetto movimento ‘Flamingo‘, nato contro un progetto di turismo di lusso sulla costa meridionale collegato a una società di investimenti fondata da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump.