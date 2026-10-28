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mercoledì 28 ottobre 2026

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Usa, Pete Hegseth nelle Filippine per il vertice dell’ASEAN

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Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth è arrivato mercoledì a Cebu, nelle Filippine, per partecipare al vertice dell’ASEAN dedicato alla sicurezza regionale. A margine dei colloqui sono previsti incontri bilaterali con i rappresentanti dei Paesi alleati, tra cui Giappone, Australia e Filippine. I tre Paesi condividono le preoccupazioni per le crescenti pressioni militari cinesi su Taiwan e per le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Al vertice partecipano anche il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh e il suo omologo cinese Dong Jun.