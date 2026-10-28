Usa, Pete Hegseth nelle Filippine per il vertice dell’ASEAN

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth è arrivato mercoledì a Cebu, nelle Filippine, per partecipare al vertice dell’ASEAN dedicato alla sicurezza regionale. A margine dei colloqui sono previsti incontri bilaterali con i rappresentanti dei Paesi alleati, tra cui Giappone, Australia e Filippine. I tre Paesi condividono le preoccupazioni per le crescenti pressioni militari cinesi su Taiwan e per le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Al vertice partecipano anche il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh e il suo omologo cinese Dong Jun.