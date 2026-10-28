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mercoledì 28 ottobre 2026

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Trump, al comizio in Texas lancia cappellini ‘Make America Great Again’

Trump, al comizio in Texas lancia cappellini ‘Make America Great Again’
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
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Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump balla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Annie Rice)
Il presidente Donald Trump balla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center a Lubbock, in Texas. (AP Photo/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (Foto AP/Alex Brandon)
Il presidente Donald Trump lancia dei cappelli verso la folla al suo arrivo a un comizio elettorale presso il Lubbock Memorial Civic Center, a Lubbock, in Texas. (AP Photo/Annie Rice)

Il presidente Donald Trump ha lanciato cappellini alla folla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center, martedì 27 ottobre 2026, in Texas. Il presidente americano si è recato nello stato per la terza volta in un mese, per tentare di impedire ai Democratici di conquistare la loro prima vittoria elettorale a livello statale in oltre trent’anni, nelle elezioni di metà mandato della prossima settimana.
Trump è stato martedì a Corpus Christi e Lubbock per sostenere la campagna elettorale del repubblicano Ken Paxton, candidato al Senato degli Stati Uniti contro il democratico James Talarico.

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