Il presidente Donald Trump ha lanciato cappellini alla folla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center, martedì 27 ottobre 2026, in Texas. Il presidente americano si è recato nello stato per la terza volta in un mese, per tentare di impedire ai Democratici di conquistare la loro prima vittoria elettorale a livello statale in oltre trent’anni, nelle elezioni di metà mandato della prossima settimana.
Trump è stato martedì a Corpus Christi e Lubbock per sostenere la campagna elettorale del repubblicano Ken Paxton, candidato al Senato degli Stati Uniti contro il democratico James Talarico.
Trump, al comizio in Texas lancia cappellini ‘Make America Great Again’
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Il presidente Donald Trump ha lanciato cappellini alla folla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center, martedì 27 ottobre 2026, in Texas. Il presidente americano si è recato nello stato per la terza volta in un mese, per tentare di impedire ai Democratici di conquistare la loro prima vittoria elettorale a livello statale in oltre trent’anni, nelle elezioni di metà mandato della prossima settimana.
Il presidente Donald Trump ha lanciato cappellini alla folla durante un comizio elettorale al Lubbock Memorial Civic Center, martedì 27 ottobre 2026, in Texas. Il presidente americano si è recato nello stato per la terza volta in un mese, per tentare di impedire ai Democratici di conquistare la loro prima vittoria elettorale a livello statale in oltre trent’anni, nelle elezioni di metà mandato della prossima settimana.