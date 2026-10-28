Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: almeno 39 morti

Due delle carrozze coinvolte sono uscite dai binari e sono precipitate lungo un terrapieno

Scontro tra treni in Spagna, vicino Toledo. L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda, poco dopo le ore 9.00, tra un treno alta velocità della Renfe, partito alle 8.00 da Madrid con destinazione Siviglia, e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto. Secondo El Pais, che cita il governo, il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e si teme che ci siano più vittime. Sky News, invece, che riporta quanto appreso dalle autorità locali, parla di almeno 39 morti.

Testimoni oculari, fa sapere il quotidiano spagnolo, riferiscono della presenza di “numerosi feriti” e dell’arrivo dei soccorsi. Due delle carrozze coinvolte sono uscite dai binari e sono precipitate lungo un terrapieno. Adif, l’ente gestore delle infrastrutture ferroviarie, ha sospeso la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia.

Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026

Secondo fonti del servizio di emergenza 112 citate da El Pais, un treno Ave si è scontrato con un convoglio Iryo che era fermo sui binari e due vagoni sono precipitati in un terrapieno. Stando alle prime ricostruzioni, il treno Ave potrebbe avrebbe colpito la parte posteriore dell’Iryo, causando il deragliamento di due vagoni di quest’ultimo.

Tajani: “Verifichiamo se ci sono italiani coinvolti”

“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”.

Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 28, 2026

Sanchez: “Profondamente addolorato”

“Il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime”, ha scritto in un post su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. “Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario a Toledo”, ha dichiarato il primo ministro, aggiungendo di essere “in costante contatto con il ministro dei Trasporti e con il presidente della Castiglia-La Mancia”. “I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate”.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026