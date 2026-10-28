Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: le immagini del disastro visto dall’alto

Un grave incidente ferroviario si è verificato poco dopo le 9 in Spagna a sud di Toledo, tra Los Yébenes e Urda, coinvolgendo due treni diretti in direzioni opposte. Secondo Sky News, che cita fonti delle autorità locali, le vittime sarebbero almeno 39. El País, citando il governo, riferisce invece un bilancio provvisorio di almeno 10 morti. Coinvolti un treno ad alta velocità Renfe, partito da Madrid alle 8 e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo. Nelle immagini aeree della Guardia Civil i convogli dopo lo scontro.