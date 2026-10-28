Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: decine di morti – La diretta

Tragico scontro tra treni in Spagna, vicino Toledo. L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda, poco dopo le ore 9.00, tra un treno alta velocità della Renfe, partito alle 8.00 da Madrid con destinazione Siviglia, e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto. Secondo El Pais, che cita il governo, il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e si teme che ci siano più vittime. Sky News, invece, che riporta quanto appreso dalle autorità locali, parla di almeno 39 morti. “Sono profondamente addolorato”, ha detto sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è unito al cordoglio e ha fatto sapere che il consolato di Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026