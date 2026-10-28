Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: decine di morti – La diretta

Tragico scontro tra treni in Spagna, vicino Toledo. L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda, poco dopo le ore 9.00, tra un treno alta velocità della Renfe, partito alle 8.00 da Madrid con destinazione Siviglia, e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto. Secondo El Pais, che cita il governo, il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e si teme che ci siano più vittime. Sky News, invece, che riporta quanto appreso dalle autorità locali, parla di almeno 39 morti. “Sono profondamente addolorato”, ha detto sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è unito al cordoglio e ha fatto sapere che il consolato di Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026
Punti chiave
- Dispersa una donna italiana
- Sanchez si sta recando sul luogo dell'incidente
- Autorità locali: almeno 64 morti
- Fonti Farnesina, quattro italiani in buone condizioni: accertamenti sul quinto
- Fonti Farnesina: cinque italiani sul treno Iryo coinvolto nell'incidente
- Iryo fermo su indicazione del gestore dell'infrastruttura
- I partiti sospendono la campagna elettorale tranne Vox che attacca Sanchez
- Dispersa l'ex ministra del Lavoro: "Viaggiava su un treno coinvolto nell'incidente"
- Ue: "Seguiamo gli sviluppi dell'incidente, pronti a fornire supporto"
- Governatore della Castiglia-La Mancia: "30 vittime confermate"
Una donna italiana risulta dispersa in seguito all’incidente ferroviario avvenuto questa mattina in provincia di Toledo in Spagna, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina. In precedenza le stesse fonti avevano riferito di cinque connazionali a bordo del treno Iryo, di cui quattro in buone condizioni, mentre erano in corso verifiche sulla quinta persona.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez si sta recando sul luogo dell’incidente ferroviario, a Urda, nella provincia di Toledo, per sostenere il lavoro delle squadre di emergenza e esprimere la propria solidarietà alle persone colpite e alle loro famiglie. Lo riferisce la Moncloa. “La priorità è assistere le vittime e garantire il massimo coordinamento tra le amministrazioni”, sottolinea il governo spagnolo.
Almeno 64 persone sono morte nell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina nella provincia di Toledo. Lo ha riferito il governo regionale della Castiglia-La Mancia.
A quanto si apprende da fonti della Farnesina quattro dei cinque italiani che viaggiavano a bordo del treno Iryo coinvolto nell’incidente avvenuto in provincia di Toledo si trovano in buone condizioni. Sono in corso approfondimenti sul quinto connazionale.
Per quanto riguarda i passeggeri del secondo treno, Renfe, sono in corso approfondimenti. Allo stato attuale, non sono pervenute ulteriori segnalazioni all’Unità di Crisi o alle sedi diplomatico-consolari a Madrid che continuano a seguire il caso.
Il ministro Tajani ha chiesto di creare una cellula di crisi dell’ambasciata d’Italia che rimanga in contatto con le autorità di polizia e sanitarie spagnole. Una squadra del Consolato Generale sta visitando gli ospedali della zona e i centri di raccolta dei superstiti.
A quanto si apprende da fonti della Farnesina al momento risulta che a bordo del treno Iryo coinvolto nell’incidente ferroviario in provincia di Toledo, in Spagna, viaggiavano cinque connazionali. Il Console italiano a Madrid è giunto sul luogo dell’incidente ferroviario fra i due treni ad alta velocità ed è in contatto con le autorità locali.
Secondo quanto raccolto dai tecnici presenti sul posto dove è avvenuto l’incidente ferroviario in Spagna, il treno dell’alta velocità di Iryo era fermo al segnale nei pressi di Toledo su indicazione del gestore dell’infrastruttura, l’Adif, per un degrado del sistema di segnalamento Lzb. Adif, a quanto si apprende, stava fornendo le prescrizioni a tutti i treni che circolavano sulla linea indicando la cosiddetta “marcia a vista” a una velocità di 40 km/h. In quel momento un treno dell’alta velocità della compagnia ferroviaria spagnola Renfe avrebbe urtato ad alta velocità il treno fermo provocando l’uscita dai binari di alcune carrozze di entrambi i treni.
I partiti politici spagnoli hanno sospeso la campagna elettorale, a seguito dell’incidente ferroviario in provincia di Toledo, ad eccezione di Vox. Il leader dell’ultradestra Santiago Abascal, durante un comizio a Santander, ha chiesto che il premier Pedro Sanchez si assuma “le proprie responsabilità”. Abascal ha espresso la sua “assoluta rabbia” nei confronti del governo che ha accusato di aver distrutto le infrastrutture spagnole e ha avvertito che “la corruzione uccide”.
Il leader di Vox ha sottolineato che le cause di questa nuova tragedia sono ancora sconosciute, ma ha assicurato che non crederanno a “nessuna delle spiegazioni di questo governo”, al quale ha rimproverato di non aver ancora fornito chiarimenti sull’incidente di Adamuz.
L’ex ministra del Lavoro spagnola Fatima Bañez, viaggiava a bordo del treno Iryo coinvolto nell’incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Toledo e al momento non è ancora stata rintracciata, lo ha riferito il Partito popolare, secondo quanto riportano i media iberici.
“La Commissione europea piange la tragica perdita di numerose vite umane a seguito del sinistro sulla linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Andalusia, in Spagna. I nostri pensieri e il nostro cordoglio vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici, nonché a tutti coloro che sono stati colpiti. La Commissione, insieme all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, sta seguendo da vicino la situazione e siamo pronti a sostenere le autorità spagnole in qualsiasi modo si renda necessario”. Lo afferma la prima portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.
Il governatore della Castiglia-La Mancia, regione in cui si è verificato l’incidente ferroviario nella provincia di Toledo, ha riferito che le vittime confermate sono al momento 30 di cui 24 sono passeggeri che viaggiavano a bordo del treno Ave Renfe e 6 a bordo del treno Iryo. Garcia-Page, in un punto stampa, ha affermato che le autorità si aspettano che il numero dei morti aumenti in quanto non è stato possibile controllare a fondo tutti i vagoni coinvolti nell’urto. Bisognerà poi aspettare che i vagoni precipitati nel terrapieno vengano rimossi. Rispetto al numero dei feriti, Garcia-Page ha detto che ci sono 30 feriti lievi, 50 che hanno riportato ferite di media gravità e alcuni gravi.
La portavoce del governo regionale della Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, ha riferito che “sono state liberate tutte le persone” che erano rimaste intrappolate dentro i vagoni dei treni coinvolti nell’incidente ferroviario vicino Toledo. La portavoce, intervistata dalla tv pubblica Tve, ha riferito che le vittime sono “almeno 30”. Padilla non ha fornito un numero esatto né una stima delle persone rimaste ferite.
Il re di Spagna Felipe VI ha parlato brevemente con i media spagnoli a Betera, Valencia, durante un evento che aveva in programma, commentando l’incidente ferroviario avvenuto in provincia di Toledo. “Voglio esprimere il mio cordoglio per questa terribile tragedia”, è “un incidente terribile con un numero elevato di vittime e molti feriti”, “trasmetto alle famiglie la mia tristezza, il mio appoggio e il mio affetto”, ha detto il re che ha riferito poi di aver parlato con il governatore della regione Castiglia-La Mancia, Emiliano Garcia Page.
“Siamo profondamente colpiti e preoccupati per l’incidente ferroviario avvenuto a Urda”, in provincia di Toledo, “siamo vicini alle famiglie e ai cari delle vittime in questo momento di dolore e inviamo il nostro affetto ai feriti e a tutte le persone coinvolte. Il nostro sostegno va anche alle squadre di soccorso e a tutti coloro che stanno lavorando nella zona per fornire tutto l’aiuto possibile in queste circostanze”, è quanto affermano i reali di Spagna Felipe e Letizia, come riporta una nota della Casa Reale su X, a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Toledo.
“Sono profondamente sconvolto nell’apprendere del tragico incidente ferroviario avvenuto a Toledo.Esprimo il mio più sentito cordoglio alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita. Esprimo piena solidarietà alle persone rimaste ferite, augurando loro una pronta guarigione”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Rivolgo un ringraziamento ai soccorritori – aggiunge – che si sono adoperati per prestare assistenza alle persone coinvolte. Offro il mio pieno sostegno al popolo spagnolo in questo momento di dolore”.
Il ministero dell’Interno spagnolo ha attivato l’intervento dell’Unità Militare di Emergenza per l’incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Toledo, su richiesta del Governo di Castiglia-La Mancia. Lo si apprende da fonti dell’esecutivo.
La compagnia ferroviaria Iryo ha sospeso i treni dalla stazione di Madrid Atocha verso il corridoio sud in Spagna e ha riferito di aver attivato “tutti i protocolli di emergenza” per l’incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Non è ancora chiaro quando il servizio verrà ripristinato. La compagnia ha affermato di aver attivato “tutti i protocolli di emergenza” e di stare “collaborando strettamente” con le autorità per gestire la situazione.
“Profondo sgomento per il tragico incidente ferroviario a Toledo. Condivido il dolore dei familiari e degli amici delle vittime di fronte alla perdita irreparabile dei loro cari, e auguro una pronta e completa guarigione ai feriti”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “La mia più profonda gratitudine va ai soccorritori che stanno lavorando instancabilmente sul luogo del disastro. La Spagna è nei miei pensieri e nel mio cuore”, aggiunge.
“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso”, conclude la premier.
I treni coinvolti nel grave incidente ferroviario in Spagna trasportavano complessivamente oltre 400 passeggeri. Lo riporta Sky News, secondo cui il treno Iryo trasportava 147 persone, mentre il treno Ave ne trasportava 297. I convogli sono entrati in collisione sulla linea che collega Madrid all’Andalusia, nel sud della Spagna, stando a quanto riferito dal gestore ferroviario Adif.
Il governo spagnolo ritiene l’errore umano la possibile causa dell’incidente tra treni avvenuto vicino Toledo. “Un errore umano commesso da un operatore dell’Adif a seguito di un guasto al sistema principale di segnalamento è la possibile causa dell’incidente”, hanno riferito fonti dell’esecutivo a El Paìs. Questo sistema di sicurezza è automatizzato, ma in caso di guasto passa alla modalità manuale. Per questo motivo i treni si sarebbero fermati, a causa del malfunzionamento del sistema di sicurezza automatico, e la circolazione sarebbe ripresa con il controllo umano. Proprio qui si sarebbe verificato l’errore, secondo le prime analisi.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso la propria vicinanza alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Toledo. “Il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime”, ha scritto in un post su X. “Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario a Toledo”, ha dichiarato Sanchez, aggiungendo di essere “in costante contatto con il ministro dei Trasporti e con il presidente della Castiglia-La Mancia”. “I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate”, ha concluso il premier.
È di almeno 39 morti in Spagna il bilancio dell’incidente ferroviario che ha coinvolto due treni vicino Toledo. Lo riporta Sky News citando quanto appreso dalle autorità locali. El Pais riferisce invece di almeno 10 morti.
“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”, ha aggiunto.
È di almeno 10 morti in Spagna il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto stamattina vicino Toledo, all’altezza della stazione di Urda. Lo riporta El Pais citando il governo, aggiungendo che si teme che ci siano più vittime. Secondo fonti del servizio di emergenza 112 citate da El Pais, un treno Ave si è scontrato con un convoglio Iryo che era fermo sui binari e due vagoni sono precipitati in un terrapieno. Stando alle prime ricostruzioni, il treno Ave potrebbe avrebbe colpito la parte posteriore del treno Iryo, causando il deragliamento di due vagoni di quest’ultimo. Renfe ha comunicato che il traffico ferroviario tra Madrid, Ciudad Real e l’Andalusia è interrotto.