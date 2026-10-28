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mercoledì 28 ottobre 2026

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Spagna, scontro tra treni vicino a Toledo: le immagini del disastro riprese da un passeggero

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Ha provocato decine di morti in Spagna l’incidente ferroviario che ha coinvolto due treni vicino Toledo. Un video pubblicato dall’emittente spagnola Capital Radio mostra le immediate conseguenze dell’incidente. Il video è stato girato da un giornalista di Capital Radio che si trovava all’interno di uno dei vagoni. L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda poco dopo le ore 9.00, tra un treno alta velocità della Renfe partito alle ore 8.00 da Madrid con destinazione Siviglia e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto.