Spagna, scontro tra treni vicino a Toledo: le immagini del disastro riprese da un passeggero

Ha provocato decine di morti in Spagna l’incidente ferroviario che ha coinvolto due treni vicino Toledo. Un video pubblicato dall’emittente spagnola Capital Radio mostra le immediate conseguenze dell’incidente. Il video è stato girato da un giornalista di Capital Radio che si trovava all’interno di uno dei vagoni. L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda poco dopo le ore 9.00, tra un treno alta velocità della Renfe partito alle ore 8.00 da Madrid con destinazione Siviglia e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto.