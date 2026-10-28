Spagna, scontro tra treni a Toledo: i soccorsi in azione

Un grave incidente ferroviario si è verificato a sud di Toledo, tra Los Yébenes e Urda, coinvolgendo un treno Renfe diretto a Siviglia e un convoglio della compagnia Iryo. Il bilancio delle vittime resta incerto: Sky News riferisce almeno 39 morti, mentre El País, citando il governo, ne riporta almeno 10. Le squadre di soccorso del GREIM e della sicurezza pubblica sono impegnate nelle operazioni sul luogo dell’incidente. Uno dei feriti è stato trasportato in elicottero al Hospital 12 de Octubre di Madrid. Sul posto sono stati dispiegati anche quattro uffici mobili di assistenza ai cittadini, unità cinofile e squadre specializzate di soccorso in montagna.