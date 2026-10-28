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mercoledì 28 ottobre 2026

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Spagna, disastro ferroviario a Toledo: le foto dei convogli ridotti in rottami

Spagna, disastro ferroviario a Toledo: le foto dei convogli ridotti in rottami
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)
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I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Juanma Jiménez/Europa Press via AP)
Foto tratta da un video fornito dalla Guardia Civil, mostra una veduta aerea dei vagoni e dei soccorritori sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Guardia Civil via AP)
Foto tratta da un video fornito dalla Guardia Civil, mostra una veduta aerea dei vagoni e dei soccorritori sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Guardia Civil via AP)
Foto tratta da un video fornito dalla Guardia Civil, mostra una veduta aerea dei vagoni e dei soccorritori sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Guardia Civil via AP)
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)
I soccorritori prestano assistenza alle vittime sul luogo di una collisione tra due treni a Urda, in Spagna (Foto AP/Manu Fernandez)

Sono 30 i morti accertati al momento nel disastro ferroviario avvenuto vicino a Toledo, in Spagna. Di questi 24 sono passeggeri che viaggiavano a bordo del treno Ave Renfe e 6 a bordo del treno Iryo che si sono scontrati, secondo quanto riferito dal governatore della Castiglia-La Mancia, Garcia-Page. I soccorritori però sono ancora al lavoro per controllare a fondo tutti i vagoni coinvolti nell’urto e bisognerà poi aspettare che le carrozze precipitate nel terrapieno vengano rimossi. I feriti sono circa 80.

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