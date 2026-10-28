Spagna, disastro ferroviario a Toledo: le foto dei convogli ridotti in rottami

Sono 30 i morti accertati al momento nel disastro ferroviario avvenuto vicino a Toledo, in Spagna. Di questi 24 sono passeggeri che viaggiavano a bordo del treno Ave Renfe e 6 a bordo del treno Iryo che si sono scontrati, secondo quanto riferito dal governatore della Castiglia-La Mancia, Garcia-Page. I soccorritori però sono ancora al lavoro per controllare a fondo tutti i vagoni coinvolti nell’urto e bisognerà poi aspettare che le carrozze precipitate nel terrapieno vengano rimossi. I feriti sono circa 80.