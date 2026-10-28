Serbia, attacca una guardia davanti all’ambasciata di Israele a Belgrado: ucciso l’aggressore

Un aggressore non identificato ha attaccato una guardia con dei coltelli davanti all’ambasciata di Israele a Belgrado, in Serbia, ed è stato ucciso poco dopo mezzanotte. Lo ha riferito la polizia. Il ministro dell’Interno serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che le forze dell’ordine stanno trattando l’incidente come un “attacco terroristico” e hanno innalzato il livello di allerta terroristica al massimo, rafforzando la presenza degli agenti nei punti chiave. “Un minorenne, finora non identificato, gridando ‘Allahu Akbar’, ha aggredito un membro della Gendarmeria e lo ha attaccato con due coltelli”, ha dichiarato Dacic, aggiungendo che l’agente di polizia ha “neutralizzato” l’aggressore per “legittima difesa” ed è rimasto leggermente ferito.