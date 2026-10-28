Incidente ferroviario in Spagna, dinamica e possibili cause del disastro di Toledo

Ci sarebbe anche un errore umano tra le cause dell’incidente ferroviario successo in Spagna oggi, 28 ottobre 2026. Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente ha ricostruito le dinamiche del disastro avvenuto questa mattina in provincia di Toledo, dove un treno della Renfe ha tamponato un convoglio Iryo provocando decine e decine di morti, quasi 70 morti. L’errore umano ci sarebbe stato mentre nel tratto interessato si era verificato un problema informatico.

La dinamica e le possibili cause

Il ministro Puente ha spiegato che è stato dato un ordine, che si è rivelato erroneo, al treno della Renfe, che ha tamponato l’Iryo, di riprendere la marcia mentre i treni erano fermi per un problema al sistema di segnalamento Lzb. Puente ha affermato che alle ore 8:30 il sistema di conrollo Lzb è caduto come conseguenza di un problema informatico in un tratto ferroviario di 63km che si è trovato dunque senza il sistema di sicurezza attivo. Questo ha prodotto un blocco automatico di tutti i treni che stavano circolando lungo quel tratto. Si stima al momento che i treni fossero sei.

Il sistema Lzb fuori uso

Senza sistema Lzb ha preso il controllo della situazione il Centro di Controllo dell’Adif, la società pubblica responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria, che si trova alla stazione Atocha di Madrid. Da lì, ha proseguito Puente, “si prende la decisione alle ore 8:36 di far riprendere la marcia con normalità al treno della Renfe”, che si è poi scontrato con il treno Iryo fermo. Era una decisione “corretta?”, ha domandato il ministro, affermando poi che il treno Renfe in quel momento secondo i protocolli non avrebbe potuto riprendere la marcia. “Nonostante questo si autorizza il treno Renfe a partire”, ha proseguito Puente. Tra le ore 8:36 e le ore 8:53, che è il momento approssimativo dell’impatto, il treno Renfe percorre 25 km con una velocità “che potrebbe arrivare fino a 100km/h”, impiegando tra i 15 e i 17 minuti prima di tamponare il treno Iryo. In questo lasso di tempo dunque nessuno è intervenuto per cambiare la decisione presa.