Elezioni in Israele 2026, oltre 50% dei voti scrutinati: 56 seggi al blocco Netanyahu e 49 all’opposizione – La diretta

In Israele va avanti il conteggio dei voti a seguito delle elezioni di lunedì 27 ottobre. Con il 55,4% delle schede scrutinate, alle 7.43 ora locale, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale centrale mostrano il blocco pro Benjamin Netanyahu con 56 seggi, davanti al blocco opposto con 49 seggi, mentre la Lista Unita a guida araba e la fazione Ra’am sono insieme a 15 seggi. Non emerge al momento nessuna coalizione con una maggioranza per governare. I partiti attualmente al di sotto della soglia del 3,25% sono: Riservisti (2,7%), Popolo d’Israele (1,8%) e Pubblico Charedi (0,3%).
Il Times of Israel precisa che i risultati sono parziali e sono destinati a cambiare man mano che lo spoglio prosegue. Con nessun vincitore chiaro a emergere dalle urne, il premier Netanyahu nella notte ha tenuto un discorso dai toni di sfida, parlando davanti ai suoi sostenitori a Gerusalemme. Il suo principale rivale, Gadi Eisenkot, ha radunato invece i suoi sostenitori a Tel Aviv.
Punti chiave
- Con oltre il 50% dei voti scrutinati, 56 seggi al blocco Netanyahu e 49 all'opposizione
- Trump: "Dopo il mio endorsement rimonta per Netanyahu"
- Trump: "Ho sentito che Netanyahu è andato piuttosto bene"
- Eisenkot: "Il popolo ha deciso a favore del cambiamento"
- Netanyahu: "Likud il partito più grande, formare forte governo di destra"
In Israele con il 55,4% delle schede scrutinate, alle 7:43 del mattino ora locale, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale centrale attribuiscono al blocco pro Netanyahu 56 seggi e al blocco anti Netanyahu 49 seggi. Nessuno dei blocchi ha dunque al momento la maggioranza dei 61 seggi in Parlamento senza i partiti arabi, che secondo le proiezioni otterrebbero 15 seggi.
Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha attribuito al proprio endorsement per Benjamin Netanyahu il merito di aver dato slancio al primo ministro israeliano nelle elezioni di ieri per la Knesset di martedì. La sua dichiarazione è giunta mentre lo spoglio è ancora in corso e nessuno dei due principali schieramenti politici sembra essersi assicurato una maggioranza parlamentare che gli consenta di governare.
“Quando il presidente Trump ha espresso il proprio sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione ha avuto una svolta radicale e ora, anziché una sconfitta decisiva per un grande primo ministro, sembra che si stia profilando una grande rimonta con stallo o addirittura a una vittoria per Netanyahu. Tutto ciò è avvenuto dopo l’appoggio del presidente Trump, che vuole solo il bene del Medioriente, di Israele e degli Stati Uniti d’America!”, ha scritto Trump su Truth, mettendo tutto fra virgolette, aggiungendo alla fine il nome Irving C. Schwartz.
“L’intero post è scritto come una citazione e non è chiaro se Trump stia citando un analista sentito nei notiziari televisivi se stia parlando di se stesso in terza persona”, scrive il Times of Israel.
“Dagli exit poll ho sentito che (Netanyahu ndr.) sta facendo molto bene. Penso che quando è arrivato il mio endorsement lo abbia aiutato molto”. Così il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti alla Joint Base Andrews, in Maryland, dopo essere tornato da due comizi elettorali in Texas. “In realtà ho sentito dire che è andato piuttosto bene”, ha detto Trump, precisando tuttavia che “è un po’ presto”. Il presidente Usa ha detto che non aveva ancora parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dei risultati. Prima delle elezioni Trump ha fatto due volte il suo endorsement per Netanyahu.
“Oggi Israele si è recato alle urne per un referendum sulla leadership che guiderà il Paese nei prossimi anni” e “il popolo ha deciso a favore del cambiamento”. È quanto ha detto il principale rivale di Benjamin Netanyahu nelle elezioni di ieri, Gadi Eisenkot, fra gli applausi dei sostenitori nella notte a Tel Aviv. Il discorso di Eisenkot è stato incentrato sull’unità e l’ex generale ha promesso “una nuova era, un’era di speranza” per gli israeliani.
“L’opinione pubblica israeliana ha votato contro il servizio di Netanyahu come primo ministro di Israele, un leader degno avrebbe accettato la mozione di sfiducia del popolo e avrebbe annunciato oggi il proprio ritiro dalla politica”, ha dichiarato Eisenkot, intimando a Netanyahu di non “strumentalizzare la sicurezza di Israele” per fini politici.
“Il Likud è il partito più grande di Israele” e il Paese deve “costituire un forte governo nazionale di destra”. È quanto ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, prendendo la parola a Gerusalemme davanti ai sostenitori poco dopo le 3 ora locale nella notte post elezioni. Netanyahu ha ribadito il proprio rifiuto di formare un governo che si appoggi sui partiti arabi.