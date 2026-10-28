Elezioni in Israele 2026, oltre 50% dei voti scrutinati: 56 seggi al blocco Netanyahu e 49 all’opposizione – La diretta

In Israele va avanti il conteggio dei voti a seguito delle elezioni di lunedì 27 ottobre. Con il 55,4% delle schede scrutinate, alle 7.43 ora locale, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale centrale mostrano il blocco pro Benjamin Netanyahu con 56 seggi, davanti al blocco opposto con 49 seggi, mentre la Lista Unita a guida araba e la fazione Ra’am sono insieme a 15 seggi. Non emerge al momento nessuna coalizione con una maggioranza per governare. I partiti attualmente al di sotto della soglia del 3,25% sono: Riservisti (2,7%), Popolo d’Israele (1,8%) e Pubblico Charedi (0,3%).

Il Times of Israel precisa che i risultati sono parziali e sono destinati a cambiare man mano che lo spoglio prosegue. Con nessun vincitore chiaro a emergere dalle urne, il premier Netanyahu nella notte ha tenuto un discorso dai toni di sfida, parlando davanti ai suoi sostenitori a Gerusalemme. Il suo principale rivale, Gadi Eisenkot, ha radunato invece i suoi sostenitori a Tel Aviv.