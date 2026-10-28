Crans-Montana, Jessica Moretti non parteciperà all’interrogatorio col marito

L’uomo è in carcere per accuse di violenza domestica. La coppia è indagata per l’incendio di capodanno nel loro bar Le Constellation

Jessica Moretti non parteciperà all’interrogatorio previsto il 2 novembre a Sion con il marito Jacques, attualmente in carcere per accuse di violenza domestica. La coppia è indagata per l’incendio di capodanno nel loro bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, in cui morirono 41 persone. Il 2 novembre, dunque, a rispondere alle domande delle procuratrici dovrebbe esserci soltanto Jacques Moretti.

In una comunicazione inviata il 27 ottobre ai legali, le due procuratrici hanno reso noto di aver rinunciato ad “ascoltare Jessica Moretti durante l’udienza prevista per il 2 novembre 2026”, su richiesta degli avvocati della donna Yaël Hayat e Nicola Meier. I due legali avevano inoltrato il 26 ottobre alla procura un documento a cui avevano allegato un certificato di una psicologa-psicoterapeuta in cui si legge che Jessica Moretti “si trova attualmente in uno stato psicologico particolarmente fragile. Già prima della recente aggressione fisica perpetrata dal suo compagno, soffriva di un grave disturbo da stress post-traumatico legato all’incendio del 1° gennaio 2026, aggravato dal notevole peso psicologico del procedimento giudiziario in corso”.

“La recente aggressione ha aggravato la sua preesistente vulnerabilità, portando a un significativo peggioramento dei suoi sintomi post-traumatici”, si legge nella perizia, “in questo contesto, la prospettiva di trovarsi in presenza del suo compagno durante un’udienza congiunta, dato che la signora Moretti non lo vede dall’aggressione e lui è attualmente in carcere, costituisce un’esperienza particolarmente destabilizzante”.

La psicologa conclude: “Dal punto di vista clinico, un confronto diretto di questo tipo appare attualmente controindicato, in quanto comporta un rischio concreto di scompenso psicologico acuto. Alla luce di questi fattori, si raccomanda vivamente, dal punto di vista clinico, di rinviare l’udienza prevista per il 2 novembre 2026″.