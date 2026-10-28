Brasile, Flavio Bolsonaro: “Sono io il presidente eletto, guiderò l’opposizione dagli Usa”

Flavio Bolsonaro, fuggito negli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni contro il presidente in carica Lula, ha affermato di essere il “vero presidente eletto del Brasile”. In un comunicato diffuso sui social, Bolsonaro ha definito il governo di Lula un “regime” e afferma di essere stato vittima di persecuzione da parte della magistratura.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

“Voglio essere chiaro: non sono fuggito dal Brasile, sono uscito attraverso il Brasile, sono uscito da un regime d’eccezione per poter essere il leader che il mio popolo merita“, ha spiegato. “L’intervento illegittimo e illegale dell’ex avvocato di Lula ha permesso che si concretizzasse un’impossibilità matematica e che Lula aggiungesse più di 10 milioni di voti tra il primo e il secondo turno”, ha dichiarato. Bolsonaro ha poi sottolineato che “non esiste alcun mandato di arresto nei miei confronti, perché non ho commesso alcun reato. Quello che esiste è una caccia alle streghe motivata politicamente. Ai senatori, ai deputati e ai governatori che ho contribuito a far eleggere, e in particolare al mio candidato alla presidenza del Senato, Rogério Marinho, dico: so che oggi non avete la libertà necessaria per esercitare pienamente la vostra attività politica. Per questo guiderò l’opposizione da qui. Dirò ciò che voi, laggiù, non potete dire, e mi assumerò i rischi che voi non potete correre”, ha aggiunto. “Nei prossimi giorni mi rivolgerò regolarmente al popolo brasiliano e presenteremo una strategia per mobilitare l’opposizione e l’enorme sostegno popolare di cui disponiamo, attraverso tutti i mezzi pacifici e legittimi”, ha concluso.