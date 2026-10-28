Home > Esteri > Brasile, Flavio Bolsonaro in fuga dal Paese: è entrato in Argentina e sarebbe diretto verso gli Usa

L’Argentina di Javier Milei ha confermato che Flavio Bolsonaro, sconfitto da Lula alle elezioni presidenziali di domenica in Brasile, è entrato in Argentina via terra ed è successivamente partito in aereo per l’Ecuador con la famiglia.

“Alle ore 22:50 del 27/10 sono entrati attraverso il valico di frontiera del Ponte Internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones, i cittadini Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, i quali erano in possesso di documenti di viaggio validi e non presentavano alcun impedimento legale all’ingresso nel Paese”, ha comunicato la Direzione Nazionale per l’Immigrazione dell’Argentina, aggiungendo che “i loro transiti sono stati registrati dalle autorità competenti senza incidenti” e “alle ore 23:30 il gruppo in arrivo è salito a bordo di un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A. con destinazione la città di Guayaquil, in Ecuador, secondo quanto indicato nel piano di volo”.

Il quotidiano argentino La Nacion aggiunge che la destinazione finale sarebbero gli Stati Uniti. Qualche ora fa un funzionario del dipartimento di Stato Usa aveva riferito che a Flavio Bolsonaro e alla sua famiglia sarebbero stati garantiti dei visti.

Lula: “La fuga di Bolsonaro è vergognosa”

Bolsonaro jr. e la sua famiglia hanno lasciato il Brasile in seguito alla sua sconfitta elettorale e dopo che la polizia federale ha annullato i passaporti del senatore di estrema destra, per via di una decisione del giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes.

“Mi chiedo quale senso di colpa abbia sulla coscienza un cittadino che ha appena perso le elezioni e fugge dal proprio Paese”, ha commentato presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, appena riconfermato. “Ho cercato di convincerlo a dimostrare la sua onestà consegnandomi dei documenti, ma non l’ha fatto. Questo dimostra che questo cittadino, la persona più ingannevole che abbia mai visto sulla Terra, non ha alcun rispetto per la verità”, ha aggiunto, “la sua audacia è sconcertante. Quando mente, manca di rispetto alle persone che sono rimaste a casa. Questo atto di lasciare il Brasile è vergognoso“.