Usa,  gruppo di orche avvistato al largo di West Seattle al tramonto

(LaPresse) – Uno spettacolo suggestivo ha sorpreso gli abitanti di West Seattle, nello stato americano di Washington, dove un gruppo di orche di Bigg è stato avvistato al tramonto, lungo la costa. I cetacei hanno nuotato nelle acque vicino alla riva, passando anche nei pressi di una persona su una tavola da paddle, mentre traghetti e barche transitavano nella zona. L’avvistamento è avvenuto in una limpida giornata autunnale, attirando l’attenzione degli osservatori a terra. Le orche di Big frequentano regolarmente le acque interne vicino a Seattle, dove vanno a caccia di mammiferi marini come leoni marini e focene.