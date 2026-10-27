Ucraina, Kiev: gli operai rimuovono le macerie di una centrale termica distrutta

Operai hanno rimosso le macerie dalle attrezzature distrutte presso la centrale termica di Trypilska, nei pressi di Kiev, in Ucraina, dopo che un attacco russo del 30 settembre aveva devastato l’impianto. Le squadre hanno lavorato tra i macchinari danneggiati della centrale, situata a circa 40 chilometri dalla capitale ucraina. Yurii Kharko, direttore della centrale, ha affermato che quest’anno oltre 2.500 attacchi hanno colpito le infrastrutture di approvvigionamento idrico ed elettrico, distruggendo le attrezzature necessarie per la produzione e la trasmissione di energia.