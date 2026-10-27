Home > Esteri > Ucraina, iniziata la tregua umanitaria a Oleshky: nella notte raid incrociati tra Kiev e Mosca – La diretta

Nella notte attacchi incrociati, almeno 3 i morti per i raid russi su Kiev e Kharkiv

In Ucraina è entrata in vigore la tregua umanitaria a Oleshky. La conferma arriva dall’account Telegram del ministero della Difesa della Russia: “In relazione alla preparazione di un’operazione umanitaria nell’area del villaggio di Oleshky – si legge in un post -, nella regione di Kherson, le Forze Armate della Federazione Russa hanno cessato il fuoco in direzione di Kherson e introdotto un ‘regime di silenzio’ dalle 4 ora di Mosca del 27 ottobre 2026″.