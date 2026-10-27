Ucraina, iniziata la tregua umanitaria a Oleshky: nella notte raid incrociati tra Kiev e Mosca – La diretta

In Ucraina è entrata in vigore la tregua umanitaria a Oleshky. La conferma arriva dall’account Telegram del ministero della Difesa della Russia: “In relazione alla preparazione di un’operazione umanitaria nell’area del villaggio di Oleshky – si legge in un post -, nella regione di Kherson, le Forze Armate della Federazione Russa hanno cessato il fuoco in direzione di Kherson e introdotto un ‘regime di silenzio’ dalle 4 ora di Mosca del 27 ottobre 2026″.
Punti chiave
- Kiev: "Tregua a Oleshky fino alle 23 dell'1 novembre"
- Store: "Nostri partner e alleati informati di telefonata con Putin"
- Store: "Telefonata con Putin durata 90 minuti, grandi divergenze"
- Sybiha a Helsinki dopo telefonata Stubb e Store con Putin e Zelensky
- Fonti Chigi: "Ue non può perdere altro terreno, subito negoziatori condivisi"
- Meloni: "Stima per Stubb e Store ma ancora vuoto rappresentanza Ue"
- Premier danese Frederiksen critica telefonata di Stubb e Store a Putin
- Putin a Stubb e Store: "Pace solo se si tiene conto interessi Russia"
- Zelensky: "Stubb e Store hanno chiesto a Putin passi di de-escalation"
- Zelensky sente Stubb e Store dopo colloquio con Putin
Il cessate il fuoco umanitario nell’area della città di Oleshky nella regione Ucraina di Kherson durerà fino alle 22.59 dell’1 novembre. Lo ha reso noto Davyd Arakhamia, leader del gruppo parlamentare “Servitore del Popolo”, che fa capo a Volodymyr Zelensky. Lo riporta Ukrainska Pravda. Il parlamentare ha aggiunto che sforzi di de-escalation come questo avvicinano “la pace tanto attesa in Ucraina”.
“Tutti i nostri partner e alleati sono stati informati in anticipo” della telefonata con il presidente russo Vladimir Putin e “hanno ricevuto anche un rapporto dettagliato successivamente”. Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Støre in riferimento alla telefonata avuta insieme al presidente finlandese Alexander Stubb con Putin, come riporta il media norvegese Abc Nyheter. Støre ha aggiunto che anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato consultato.
Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha affermato che la telefonata avuta insieme al presidente finlandese Alexander Stubb con Vladimir Putin “è durata 90 minuti”. Lo riportano i media di Oslo. Store ha parlato di una conversazione “sostanziale” e “professionale” anche se “ci sono grandi differenze di atteggiamento”.
Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, è arrivato a Helsinki dopo la telefonata del presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro Jonas Gahr Støre con il leader del Cremlino, Vladimir Putin, e successivamente con Volodymyr Zelensky. “I Paesi nordici sono i nostri alleati più stretti e i nostri destini sono intrecciati, proprio come mille anni fa – ha aggiunto – grazie, Finlandia, e grazie a tutti i nostri amici nordici per tutto quello che già fate per l’Ucraina”. “Oggi – ha aggiunto Sybiha – incontrerò alti funzionari finlandesi, la mia collega finlandese Elina Valtonen e colleghi provenienti da Norvegia e Danimarca”. “Avremo anche un formato trilaterale separato con i ministri degli esteri di Finlandia e Norvegia per discutere degli sforzi di pace e coordinare le decisioni concordate dai nostri leader a Oslo”, ha spiegato. “Domani, interverrò per la prima volta alla sessione del Consiglio nordico. Le priorità dei nostri colloqui sono dettate dal terrore quotidiano della Russia. Si tratta di difesa aerea per proteggere i nostri cieli quest’inverno, attrezzature per il nostro settore energetico e rifugi, ambito in cui la Finlandia guida la coalizione competente, e produzione congiunta di armi per i nostri soldati”, ha concluso Sybiha.
Per quanto riguarda i negoziati per la pace in Ucraina, “l’Italia sostiene da tempo che bisogna designare al più presto, e in modo condiviso, una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell’Europa, questo per tutelarne al meglio gli interessi e la sicurezza”. E’ quanto spiegano fonti di palazzo Chigi dopo la telefonata avvenuta tra il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Store e il leader russo Vladimir Putin. “Il negoziato non aspetta: l’Europa non può permettersi di perdere ulteriore terreno – viene rimarcato -, deve decidere chi la rappresenta e deve farlo rapidamente, non può continuare a muoversi in ordine sparso e in formati che mutano di settimana in settimana, pena la progressiva perdita di peso nel negoziato”. “Il Governo italiano è pronto a continuare a fare la sua parte perché questa scelta avvenga in tempi brevi”, concludono le fonti.
La telefonata avvenuta tra il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Store e il leader russo Vladimir Putin è un’iniziativa condotta da due leader con cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha un rapporto di grande stima, alla guida di due nazioni che confinano con la Russia e che hanno sempre sostenuto l’Ucraina”. E’ quanto spiegano fonti di palazzo Chigi rimarcando però che la telefonata “dice soprattutto, e in maniera chiara, una cosa: in Europa non si è ancora trovato un accordo su chi debba rappresentare gli interessi del continente europeo nel processo di pace”. “È proprio questo vuoto a spingere le singole Nazioni a muoversi su base nazionale”, proseguono le fonti mettendo in risalto il fatto che “gli stessi Stubb e Store hanno subito voluto precisare di aver parlato a nome delle rispettive Nazioni e non dell’Europa”. “Non potevano fare altrimenti, perché oggi nessuno può farlo”, è la considerazione che filtra da Chigi.
La premier danese Mette Frederiksen ha criticato l’iniziativa presa dal presidente della Finlandia Alexander Stubb e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre di telefonare al presidente russo Vladimir Putin. “Non so cosa pensino che si possa ottenere con questo. Abbiamo già sottolineato in modo chiaro, da parte del resto d’Europa, quando altri si sono recati a Mosca da soli, quanto sia importante che noi europei restiamo uniti. Molti di noi hanno lottato per questo in tutti questi anni”, le sue parole riportate dai media di Copenaghen. Nel comunicato stampa dell’ufficio presidenziale finlandese i due leader hanno precisato di non parlare a nome dell’Europa.
Nel corso della telefonata avvenuta “su richiesta delle parti finlandese e norvegese” con il presidente della Finlandia Alexander Stubb e il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre il leader russo Vladimir Putin ha osservato che “una pace giusta e duratura in Ucraina è possibile solo se si tiene conto degli interessi della Russia”. Lo riporta il Cremlino. Nello “scambio di opinioni sulla risoluzione della crisi Ucraina” – si legge ancora nel report sulla telefonata pubblicato dalla Tass – “gli interlocutori hanno accolto con favore l’accordo raggiunto per la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi nella prima metà di novembre, volti, in particolare, a garantire la sicurezza di Russia e Ucraina dopo la completa cessazione delle ostilità”.
Il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, nel loro colloquio telefonico con Vladimir Putin “hanno chiarito al leader russo che sono necessari passi reali di de-escalation per quanto riguarda i nostri settori energetico e delle infrastrutture. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo di avere parlato con Stubb e Store ” a seguito della loro conversazione telefonica di oggi con il leader russo e come proseguimento delle discussioni tenutesi a Oslo con i rappresentanti degli Stati Uniti, dell’Europa e della Nato”. “Sono grato per l’esauriente aggiornamento e per il loro attivo sostegno alla nostra diplomazia e agli sforzi di pace che stiamo portando avanti insieme a tutti i nostri partner”, ha dichiarato Zelensky. “Abbiamo discusso dei preparativi per l’incontro trilaterale previsto per novembre a livello di delegazioni – Ucraina, statunitense e russa. La Finlandia e la Norvegia, in quanto paesi confinanti con la Russia, hanno un interesse particolare a disporre di accordi di sicurezza solidi e affidabili. Abbiamo inoltre discusso di vari formati per il nostro coinvolgimento con i partner in Europa che potrebbero rivelarsi utili per sostenere ulteriormente la diplomazia, la nostra difesa e la nostra sicurezza comune”, ha aggiunto. “Ci deve essere la pace, è necessaria una distensione e la Russia deve smettere di trascinare la guerra”, ha concluso Zelensky, ringraziando “tutti coloro che sono a fianco dell’Ucraina”.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, dopo la loro telefonata con il presidente russo Valdimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere presidenziale ucraino, Dmytro Lytvyn, citato dai media di Kiev.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che “non è stata ancora presa alcuna decisione” in merito alla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 in programma a Miami il 14 e 15 dicembre prossimi.
“Non è stata ancora fissata una data precisa” per i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. In precedenza, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, a seguito dei colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale del presidente statunitense Steve Witkoff, aveva riferito che il capo di Stato aveva informato Witkoff della disponibilità della Russia a riprendere i colloqui trilaterali nel formato Russia-Usa-Ucraina alla fine di novembre.
La questione della candidatura dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán alla carica di Segretario generale delle Nazioni Unite non è stata sollevata durante la recente conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Questo argomento non è stato sollevato durante la conversazione, ma se dovesse emergere un candidato del genere, verrà preso in considerazione”, ha dichiarato citato da Interfax.
Il Cremlino ha dichiarato che “non sono state segnalate violazioni del cessate il fuoco” nell’area di Kherson dove sono in atto i preparativi per la missione umanitaria programmata a Oleshky. Lo riporta Interfax. “Il nostro Stato Maggiore ha annunciato che il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 4 del mattino. Finora non sono state segnalate violazioni”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.
Il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, hanno avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha reso noto la presidenza finlandese spiegando che il colloquio “fa seguito all’incontro di Oslo del 20 ottobre ed è stata organizzata in consultazione con l’Ucraina”. Stubb e Støre – viene spiegato – hanno promosso la telefonata per discutere “della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina e degli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto e a promuovere la pace e la stabilità in Europa”. I due leader hanno precisato di aver parlato a nome dei loro paesi “e non dell’Europa nel suo complesso”. Norvegia e Finlandia – si legge nella nota – condividono un interesse comune per la stabilità e la prevedibilità nella regione del Mar Baltico e nell’estremo Nord. “Questo aspetto è stato sottolineato durante l’incontro”, viene rimarcato. Stubb e Støre hanno poi sottolineato “che la Finlandia e la Norvegia continueranno a sostenere l’Ucraina nel loro impegno di lunga data” e hanno inoltre ribadito “la necessità di porre fine alla guerra e di riprendere i negoziati”. “La discussione è stata franca e sostanziale. Siamo paesi confinanti con la Russia. L’esito di questa guerra avrà un impatto diretto sulla nostra sicurezza e su quella europea in generale. Porre fine alla guerra richiede un dialogo diretto”, ha dichiarato il presidente finlandese Stubb. “La guerra comporta costi umani e materiali enormi. La sofferenza e la distruzione avranno un impatto su generazioni. Nell’appello abbiamo sottolineato l’importanza della de-escalation”, ha affermato il primo ministro norvegese Støre. La telefonata – viene precisato – è avvenuta da Helsinki.
L’Ucraina ha avviato una missione umanitaria nella città di Oleshky nella regione di Kherson dove è stato dichiarato un cessate il fuoco bilaterale. Lo ha reso noto Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio presidenziale ucraino. “Il Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, si è recato sul posto e sarà responsabile del coordinamento del processo”, ha spiegato sui social. “È di fondamentale importanza che questa missione di salvataggio della nostra gente abbia successo e si svolga in sicurezza. Sono sinceramente grato a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione e al supporto di questa operazione. La vita di ogni ucraino non ha prezzo”, ha aggiunto Budanov.
Il ministero della Difesa russo ha rivendicato gli attacchi effettuati nella notte sull’Ucraina spiegando di aver attaccato “complessi militari-industriali e infrastrutture di trasporto” nelle regioni di Kiev e Krarkiv. In particolare “uno stabilimento dove vengono prodotti e immagazzinati droni a lungo e medio raggio; uno stabilimento di assemblaggio di droni Fire Point; un’officina per droni di tipo aeronautico e il ponte stradale e ferroviario di Yuzhny, attraverso il quale transitano i carichi militari” per aquanto riguarda la regione di Kiev. A Kharkiv invece è stato colpito “un terminale dove vengono distribuite risorse materiali e tecniche e beni a duplice uso per le forze armate ucraine”.
Due persone sono rimaste uccise in seguito al raid russo effettuato nella notte sul quartiere di Novobavarskyi a Kharkiv. Lo ha reso noto su telegram il sindaco della città, Igor Terekhov. “Sono stati danneggiati palazzi residenziali, case private e automobil”, ha spiegato. I feriti sono quattro fra cui una ragazza di 17 anni.
A seguito di due attacchi missilistici su Kiev avvenuti nella notte, una persona è rimasta uccisa e altre 15 sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko. “Nove feriti sono ricoverati in ospedale”, ha aggiunto. “L’attacco nemico ha danneggiato edifici residenziali a più piani e privati, strutture mediche, una stazione della metropolitana, un dormitorio universitario, un centro direzionale, un edificio amministrativo, tram e automobili”, ha aggiunto.
Durante la scorsa notte, “le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 222” droni “ucraini sui territori di Novgorod, Tver, Belgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Orel, Tula, Voronezh, Smolensk, Rostov, il Territorio di Krasnodar, la Repubblica di Crimea e sul Mar Nero”. Lo fa sapere il ministero della Difesa russo su Telegram.
A causa di un attacco russo su Kiev è stato “colpito il Ponte Sud” della città. Lo scrive su Telegram il sindaco della capitale Ucraina, Vitali Klitschko. Anche l’infrastruttura della metropolitana presente sul ponte “è stata danneggiata” fa sapere il primo cittadino.