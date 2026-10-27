Ucraina: due cagnolini feriti tratti in salvo dopo l'attacco a Kiev

(LaPresse) – Due cani sono stati tratti in salvo dai soccorritori in seguito all’ultimo attacco a Kiev. Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza ucraino, che ha anche precisato che il loro proprietario è invece rimasto ucciso. Un video diffuso dal servizio mostra uno dei cangnolini spaventato e ferito mentre riceve i soccorsi prima che i vigili del fuoco e la polizia lo trasportassero alla clinica veterinaria più vicina. Un secondo cagnolino ferito è stato poi trovato tranquillamente sdraiato vicino a una recinzione, in attesa del proprietario, “che, purtroppo, non sarebbe mai tornato”, ha affermato il servizio.