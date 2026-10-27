Ucraina, attacco russo con missili e droni a Kiev: un morto e 15 feriti

(LaPresse) – Un attacco russo con missili e droni ha colpito la capitale dell’Ucraina Kiev nella notte tra lunedì e martedì, causando un morto e 15 feriti, secondo i servizi di emergenza ucraini. Nel distretto di Desnianskyi sono stati danneggiati un campus universitario e diversi dormitori per studenti, oltre a edifici residenziali, strutture non residenziali e automobili. Nel distretto di Dniprovskyi è stato parzialmente distrutto un edificio di tre piani, mentre a Obolonskyi sono divampati due incendi. Danni sono stati segnalati anche a edifici amministrativi nel distretto di Podilskyi e al Ponte Sud, dove martedì mattina la circolazione è stata sospesa per consentire le verifiche sulla struttura.