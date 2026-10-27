Sudafrica, testato il treno merci più lungo del mondo: 7,6 chilometri e 696 vagoni

La società statale Transnet, in Sudafrica, ha annunciato di aver completato un viaggio di prova con quello che definisce il treno merci più lungo mai realizzato: un convoglio di 7,6 chilometri composto da 696 vagoni. Per trainare il convoglio sono state impiegate locomotive elettriche e diesel, distribuite lungo tutta la sua lunghezza. Il 18 ottobre, il treno ha percorso 860 chilometri, dalla baia di Saldanha, sulla costa occidentale del Sudafrica, fino a una miniera di minerale di ferro nell’entroterra.

Come precisato da Transnet in un comunicato, i vagoni erano vuoti durante la prova. In genere, i treni merci hanno una lunghezza compresa tra 800 metri e 2,4 chilometri, a seconda del Paese. In alcune nazioni, come il Sudafrica e l’Australia, vengono tuttavia utilizzati convogli più lunghi per il trasporto delle merci su grandi distanze. Secondo Transnet, il test ha permesso di superare il precedente record, stabilito nel 2001 in Australia occidentale da un treno lungo 7,2 chilometri, che collegava una miniera di minerale di ferro a un porto.