La duchessa del Sussex, Meghan Markle, è stata confermata come co-conduttrice della nuova stagione di Junior MasterChef Australia. Secondo quanto riportato da Channel 10, emittente australiana, Meghan parteciperà all’edizione del 2027 come “ospite speciale” insieme alla collega conduttrice Poh Ling Yeow. La duchessa – riporta la Bbc – ha dichiarato di “non vedere l’ora” di partecipare al programma dopo la sua apparizione come giudice ospite a MasterChef Australia lo scorso anno.
Meghan Markle sarà co-conduttrice di Junior MasterChef Australia
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La duchessa del Sussex sarà affiancata a Poh Ling Yeow