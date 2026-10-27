Israele, il ministro Ben Gvir vota: "Se Dio vorrà, diventerò ministro della Difesa"

(LaPresse) – Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, ha votato martedì in un seggio a Kiryat Arba, in Cisgiordania, auspicando di diventare ministro della Difesa. “Se Dio vuole, diventerò ministro della Difesa: sarà un bene per i soldati e per il popolo israeliano”, ha dichiarato. Ben Gvir, leader del partito ultranazionalista Otzma Yehudit , ha inoltre invitato gli israeliani a votare, esprimendo il proprio sostegno a Benjamin Netanyahu per un nuovo mandato da premier.