Israele al voto, Netanyahu vota a Gerusalemme con la moglie: "Votate nel modo giusto"

(LaPresse) – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha votato a Gerusalemme per le elezioni generali in Israele. “Questo è un momento molto toccante e cruciale. Io e mia moglie siamo profondamente emozionati. Sappiamo cosa c’è in gioco e, dato che non mi è permesso esprimermi esplicitamente, dirò solo: votate correttamente”, ha dichiarato Netanyahu mentre lui e sua moglie Sara si recavano al seggio. Tre anni dopo gli attacchi di Hamas contro Israele che hanno scatenato la guerra a Gaza, gli elettori israeliani decideranno se concedere a Benjamin Netanyahu un altro mandato come Primo Ministro o inaugurare una nuova era nella politica israeliana.