Israele al voto, le famiglie degli ostaggi osservano un minuto di silenzio

(LaPresse) – Le famiglie israeliane colpite dagli attacchi del 7 ottobre 2023 hanno osservato martedì mattina un minuto di silenzio a Piazza degli Ostaggi, a Tel Aviv, prima dell’apertura dei seggi per le elezioni politiche israeliane. I familiari hanno invitato i cittadini a recarsi alle urne, mentre il Paese affronta divisioni interne e conflitti ancora irrisolti. Il premier Benjamin Netanyahu sfida l’ex capo militare Gadi Eisenkot. I sondaggi non indicano una maggioranza parlamentare certa per nessuno dei due schieramenti, aprendo la strada a settimane di trattative per formare una coalizione di governo.