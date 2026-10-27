Elezioni Israele, i sostenitori di Ra’am esultano dopo gli exit poll

Sebbene gli exit poll alla chiusura delle urne non indichino un chiaro vincitore alle elezioni israeliane, i sostenitori del piccolo partito arabo Ra’am, nel quartier generale di Sakhnin, hanno esultato all’annuncio dei primi risultati parziali, con il leader Mansour Abbas visibilmente soddisfatto mentre sale sul palco. dove viene acclamato dai supporter. La formazione è accreditata di 7 seggi mentre l’altro partito arabo, Lista unita, ne avrebbe 11. Il blocco potrebbe quindi diventare l’ago della bilancia nella formazione di un nuovo governo.