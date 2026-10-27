Elezioni Israele, cittadini continuano a recarsi ai seggi a Gerusalemme

A Gerusalemme i cittadini israeliani continuano ad andare ai seggi per votare per il rinnovo del Parlamento, in una elezione chiave per il paese, la prima dopo gli attacchi terrorisitici del 7 ottobre 2023 e la guerra a Gaza contro Hamas. Alle 16 l’affluenza era al 55,7%, la più alta dal 1973. A sfidarsi sono i blocchi del il premier uscente, Benjamin Netanyahu, e dell’ex generale e capo di Stato maggiore dell’Idf, Gadi Eisenkot, anche se in caso manchi una maggioranza netta a uno dei due schieramenti, conteranno le alleanza post-voto.