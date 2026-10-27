Elezioni Israele, a Tel Aviv attivisti di sinistra festeggiano

Sebbene gli exit poll non abbiano indicato un chiaro vincitore alle elezioni israeliane, gli attivisti anti-Netanyahu, membri dell’ organizzazione di sinistra ‘The Pink Front’, hanno festeggiato i primi risultati degli exit poll nella tarda serata di martedì a Tel Aviv. Alcuni si sono tuffati in una fontana sventolando le loro caratteristiche bandiere rosa a forma di cuore, mentre altri hanno brindato con spumante che ha inondato le loro magliette rosa. Le prime indicazioni vedono il blocco di Eisenkot in vantaggio con 52 seggi su quello di Netanyhau che ha 50 seggi . Ma il partito del premier, il Likud, è la prima formazione con 24 seggi.