Elezioni Israele 2026, sfida Eisenkot-Netanyahu: urne aperte fino alle 22 – La diretta

Urne aperte per le elezioni in Israele, oggi martedì 27 ottobre 2026, per il rinnovo della Knesset. Si tratta delle prime votazioni per il Parlamento dopo il 7 ottobre. I seggi si sono aperti alle ore 7 locali, le 6 italiane. A sfidarsi saranno il premier uscente, Benjamin Netanyahu, e l’ex generale e capo di Stato maggiore dell’Idf, Gadi Eisenkot. Al voto sono chiamati poco più di 7 milioni di elettori. Ci si interroga anche sul ruolo che giocheranno i partiti arabi, se saranno in grado di spostare l’ago della bilancia tra uno dei due candidati.