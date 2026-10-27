Elezioni Israele 2026, sfida Eisenkot-Netanyahu: urne aperte fino alle 22 – La diretta

Urne aperte per le elezioni in Israele, oggi martedì 27 ottobre 2026, per il rinnovo della Knesset. Si tratta delle prime votazioni per il Parlamento dopo il 7 ottobre. I seggi si sono aperti alle ore 7 locali, le 6 italiane. A sfidarsi saranno il premier uscente, Benjamin Netanyahu, e l’ex generale e capo di Stato maggiore dell’Idf, Gadi Eisenkot. Al voto sono chiamati poco più di 7 milioni di elettori. Ci si interroga anche sul ruolo che giocheranno i partiti arabi, se saranno in grado di spostare l’ago della bilancia tra uno dei due candidati.
Punti chiave
- Il Likud di Netanyahu chiede di tenere seggi aperti oltre le 22
- Affluenza al 55,7% alle 16, la più alta dal 1973
- Palestinesi sfollati a Hebron: "Noi vittime collaterali delle elezioni"
- Partiti arabi accusano Netanyahu di incitamento all'odio
- Affluenza alle 14 al 44,9%, dato più alto dal 1973
- Attivisti denunciano problemi in seggi località arabe
- Ben Gvir: "Votate per contrastare alta affluenza in comunità arabe"
- Idf: "Affluenza alle urne personale esercito al 48%"
- Partito Eisenkot: "Netanyahu si prepara a contestare esito voto"
- Eisenkot al seggio: "Conduciamo Paese su una strada nuova"
Il Likud, il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato una richiesta per prolungare le votazioni oltre l’orario stabilito delle 22 (le 21 in Italia). Ne dà notizia l’emittente televisiva Kan.
Si conferma il record di affluenza alle elezioni parlamentari in Israele. Alle ore 16 era al 55,7% , secondo i dati diffusi dal Comitato Elettorale Centrale. Si tratta del dato più alto dal 1973, da quando sono disponibili i registri. Nel 2022 alla stessa ora l’affluenza si era fermata al 47,5%.
Le famiglie sfollate a causa dell’operazione militare in corso da parte di Israele nella Cisgiordania occupata hanno dichiarato di essere diventate vittime dei tentativi del premier Benjamin Netanyahu di proiettare un’immagine di forza in vista delle elezioni. Israele ha lanciato un’operazione militare in tutta la Cisgiordania dopo che venerdì alcuni uomini armati palestinesi hanno sparato e ucciso due soldati israeliani a un posto di blocco alle porte di Hebron. Le truppe hanno successivamente sgomberato il quartiere in cui si sospettava si trovassero gli autori della sparatoria, sfollando migliaia di persone con un’azione che, secondo i palestinesi, equivale a una punizione collettiva. “Siamo esseri umani. Abbiamo la nostra dignità, le nostre case e il nostro orgoglio, e non accetteremo di essere umiliati a tal punto”, ha affermato Khawla Shawar, una donna la cui famiglia è stata sfollata. Con i posti di blocco e i varchi militari chiusi, l’esercito ha isolato Hebron dalla Cisgiordania. Secondo le autorità locali, 780 famiglie, quasi 5.000 persone, sono state sfollate. L’esercito israeliano non ha risposto alle domande sugli obiettivi dell’operazione.
La Lista Comune, che riunisce i tre principali partiti arabo-israeliani, e il suo leader Yousef Jabareen accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu di incitare all’odio contro i cittadini arabi e di mettere in discussione il loro diritto di influenzare la politica israeliana. “Netanyahu, continui a incitare all’odio contro i cittadini arabi e a mettere in discussione la nostra legittimità a votare e a influenzare il panorama politico – ha affermato – il popolo arabo sa come punirti oggi e come rimandare a casa te e il tuo governo”. Netanyahu ha ripetutamente avvertito che gli elettori arabi del sud si stanno “affrettando alle urne” e ha affermato che “stanno cercando di rubarci le elezioni”, esortando al contempo i sostenitori del Likud a recarsi ai seggi.
Secondo la Commissione elettorale centrale israeliana, alle ore 14 l’affluenza alle urne si attestava al 44,9%, in aumento rispetto al 38,9% registrato alla stessa ora nelle elezioni del 2022. Si tratta della più alta affluenza alle urne alla stessa ora dal 1973, con almeno tre milioni di votanti.
L’organizzazione per i diritti umani Adalah, con sede ad Haifa, ha affermato di aver ricevuto “numerose segnalazioni” da parte di palestinesi che hanno denunciato ostacoli nei seggi delle località arabe in Israele, come ritardi e la mancanza di schede elettorali stampate in arabo. “In un seggio elettorale a Kafr Qara, nella parte centrale del Paese, secondo la segnalazione ricevuta, alle 10:00 del mattino aveva votato una sola persona, tre ore dopo l’apertura dei seggi, avvenuta alle 7:00. A Segev Shalom, nel Negev, un seggio sarebbe rimasto chiuso per un periodo di tempo considerevole, mentre a un certo punto almeno 150 elettori erano in attesa all’esterno”, ha affermato l’organizzazione in una nota riportata da Al Jazeera. L’organizzazione ha affermato di aver segnalato le problematiche alla Commissione elettorale centrale e ai funzionari regionali competenti.
Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, in una dichiarazione video rilasciata dalla città di Kafr Qassem, a maggioranza araba, ha esortato i sostenitori a votare per il suo partito Otzma Yehudit per contrastare il “tasso di affluenza alle urne pazzesco” nelle comunità arabe. “Ora sta a voi. Se volete che questo Paese rimanga ebraico e sionista, se non volete che finisca nelle mani di Mansour Abbas e Ahmad Tibi, andate a votare”, ha detto Ben Gvir, riferendosi rispettivamente al leader del partito a maggioranza araba Ra’am e a un membro della Lista Comune.
L’Idf ha riferito che alle ore 13 l’affluenza alle urne tra i soldati dell’esercito si attestava al 48%. Alle ultime elezioni, nel 2022, alla stessa ora la percentuale era del 44,4%. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dato il via alle votazioni per le elezioni nazionali una settimana fa, con 850 seggi elettorali allestiti nelle basi militari in tutto il paese e anche al di fuori dei confini israeliani.
Il partito Yashar di Gadi Eisenkot accusa il primo ministro Benjamin Netanyahu di tentare di minare la fiducia nei risultati elettorali con affermazioni, sue e di altri esponenti del Likud, secondo cui le elezioni sarebbero truccate. “Netanyahu è nel panico e ha iniziato a inventare storie, sostenendo che le elezioni siano state truccate. Non è un caso. Sta già gettando le basi per contestare i risultati elettorali”, afferma il partito di Eisenkot in un comunicato citato dai media israeliani. L’avvertimento giunge dopo che Netanyahu ha ripetutamente affermato che i suoi oppositori stanno cercando di “rubare le elezioni”.
Il leader di Yashar Gadi Eisenkot ha invitato gli elettori a recarsi alle urne per “realizzare il cambiamento e sostituire Netanyahu”. In una foto sui social dove viene ripreso mentre infila la scheda nell’urna Eisenkot parla di “condurre Israele su una nuova strada”. “Ne saremo degni. Lo prometto”, conclude il post.
Il capo dello Shin Bet, David Zini, ha dichiarato in un comunicato stampa presso il centro di controllo della Commissione elettorale centrale della Knesset che “le elezioni in Israele si stanno svolgendo in modo sicuro, ordinato e monitorato in maniera esemplare”. Secondo Zini, “Ci sono delle sfide e ci sono persone che cercano di nuocere”, ma “stiamo ottenendo dei risultati”. “Dal campo riceviamo segnalazioni di lunghe code. Fare la fila per quindici o venti minuti non è piacevole, ma d’altra parte, guardando al quadro generale, moltissime persone non rinunciano al diritto di voto”, ha aggiunto il presidente della Commissione elettorale, Noam Solberg, ha affermato.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno votato in un seggio elettorale di Gerusalemme. Lo ha reso noto l’ufficio dello stesso Netanyahu pubblicando una foto sui social.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato gli elettori del Likud a recarsi ai seggi elettorali. In un post su X Netanyahu ha usato la parola “emergenza” spiegando che “gli attivisti di sinistra stanno prendendo d’assalto i seggi elettorali, mentre quelli di destra sono indifferenti”. “È ora di svegliarsi. Andate a votare e convincete anche gli altri: votate Likud”, ha scritto.
La Commissione elettorale israeliana afferma di non aver trovato prove di manomissioni sistematiche delle schede elettorali, nonostante le denunce presentate da più partiti. “Contrariamente a quanto affermano le voci che circolano online, al momento non vi sono indicazioni di manomissioni sistematiche delle schede elettorali”, afferma la commissione, aggiungendo che le singole segnalazioni vengono prese in carico immediatamente. Lo riporta il Times of Israel. La dichiarazione giunge dopo che diversi partiti, tra cui Yashar di Gadi Eisenkot e B’Yachad di Naftali Bennett, hanno segnalato presunte irregolarità, tra cui schede elettorali mancanti o alterate e altri sospetti tentativi di interferire con le votazioni.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato stamattina un messaggio registrato agli elettori, accusando la sinistra e i partiti arabi di tentare di “rubare le elezioni”. Nel messaggio, che mirava a incoraggiare i suoi sostenitori a votare, Netanyahu – riporta Haaretz – ha affermato che la polizia “ha arrestato tre membri di spicco del partito Ra’am con buste contenenti denaro nel sud del Paese”. La polizia ha smentito che le tre persone siano elementi di spicco del partito. Netanyahu ha poi esortato i sostenitori del Likud a votare “affinché possiamo garantire la vittoria della destra sulla vittoria della sinistra e dei partiti arabi”.
Il partito Yashar di Gadi Eisenkot ha dichiarato di aver presentato un reclamo urgente alla Commissione elettorale centrale in seguito a ulteriori segnalazioni di schede elettorali “rimosse o alterate”. Lo riporta il Times of Israel. “L’elevato numero di episodi fa sorgere seri sospetti che non si tratti di incidenti isolati, bensì di un tentativo sistematico e deliberato di sabotare il processo democratico, impedire ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto e influenzare i risultati elettorali”, afferma il partito. “Chiunque tenti di rubare le schede elettorali sta tentando di rubare le elezioni”, aggiunge il comunicato. “Si tratta di una grave violazione dell’integrità elettorale e del diritto fondamentale dei cittadini israeliani di votare”. Il partito chiede alla commissione elettorale di intervenire immediatamente, di effettuare frequenti ispezioni nei seggi elettorali e di reintegrare le schede elettorali mancanti.
L’Idf ha reso noto che alle 10 ora locale il 30% del personale militare aveva votato per il rinnovo della Knesset. Alle ultime elezioni, nel 2022, la percentuale alla stessa ora era del 25,7%. Le Forze di Difesa israeliane hanno dato il via alle votazioni per le elezioni nazionali una settimana fa, con 850 seggi elettorali allestiti nelle basi militari in tutto il paese e anche al di fuori dei confini israeliani.
I Democratici affermano che un uomo è stato arrestato dopo esserci avvicinato con un coltello al leader del partito Yair Golan, nel parco Mesila di Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel. Secondo quanto riferito dal partito, la scorta di Golan ha bloccato l’uomo che si stava avvicinando al leader del partito “in modo intimidatorio” durante un suo comizio elettorale. Un grosso coltello è poi caduto a terra dagli abiti dell’uomo. Il personale di sicurezza lo ha placcato e ha allertato la polizia, che lo ha arrestato, aggiunge il partito. “L’incitamento all’odio e la violenza non ci intimoriranno”, ha dichiarato Golan parlando di “risultato diretto della macchina avvelenatrice” che a suo dire sarebbe “gestita” dal primo ministro Benjamin Netanyahu. La polizia conferma di aver arrestato un sospetto nei pressi di Golan, un residente di Gerusalemme di circa vent’anni, in possesso di un coltello, ma nega che vi sia stato un tentativo di accoltellamento.
La Commissione elettorale centrale israeliana ha dichiarato che l’affluenza alle urne a mezzogiorno ha raggiunto il 31,5%, pari a oltre 2,3 milioni di israeliani votanti. Si tratta della più alta affluenza registrata a quest’ora del giorno dalle elezioni del 1977.
Il capo dello Shin Bet, David Zini, ha dichiarato in un comunicato stampa presso il centro di controllo della Commissione elettorale centrale della Knesset che “le elezioni in Israele si stanno svolgendo in modo sicuro, ordinato e monitorato in maniera esemplare”. Secondo Zini, “Ci sono delle sfide e ci sono persone che cercano di nuocere”, ma “stiamo ottenendo dei risultati”. “Dal campo riceviamo segnalazioni di lunghe code. Fare la fila per quindici o venti minuti non è piacevole, ma d’altra parte, guardando al quadro generale, moltissime persone non rinunciano al diritto di voto”, ha aggiunto il presidente della Commissione elettorale, Noam Solberg, ha affermato.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno votato in un seggio elettorale di Gerusalemme. Lo ha reso noto l’ufficio dello stesso Netanyahu pubblicando una foto sui social.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato gli elettori del Likud a recarsi ai seggi elettorali. In un post su X Netanyahu ha usato la parola “emergenza” spiegando che “gli attivisti di sinistra stanno prendendo d’assalto i seggi elettorali, mentre quelli di destra sono indifferenti”. “È ora di svegliarsi. Andate a votare e convincete anche gli altri: votate Likud”, ha scritto.
La Commissione elettorale israeliana afferma di non aver trovato prove di manomissioni sistematiche delle schede elettorali, nonostante le denunce presentate da più partiti. “Contrariamente a quanto affermano le voci che circolano online, al momento non vi sono indicazioni di manomissioni sistematiche delle schede elettorali”, afferma la commissione, aggiungendo che le singole segnalazioni vengono prese in carico immediatamente. Lo riporta il Times of Israel. La dichiarazione giunge dopo che diversi partiti, tra cui Yashar di Gadi Eisenkot e B’Yachad di Naftali Bennett, hanno segnalato presunte irregolarità, tra cui schede elettorali mancanti o alterate e altri sospetti tentativi di interferire con le votazioni.commissione elettorale, nessuna prove manomissioni schede
Il partito Yashar di Gadi Eisenkot ha dichiarato di aver presentato un reclamo urgente alla Commissione elettorale centrale in seguito a ulteriori segnalazioni di schede elettorali “rimosse o alterate”. Lo riporta il Times of Israel. “L’elevato numero di episodi fa sorgere seri sospetti che non si tratti di incidenti isolati, bensì di un tentativo sistematico e deliberato di sabotare il processo democratico, impedire ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto e influenzare i risultati elettorali”, afferma il partito. “Chiunque tenti di rubare le schede elettorali sta tentando di rubare le elezioni”, aggiunge il comunicato. “Si tratta di una grave violazione dell’integrità elettorale e del diritto fondamentale dei cittadini israeliani di votare”. Il partito chiede alla commissione elettorale di intervenire immediatamente, di effettuare frequenti ispezioni nei seggi elettorali e di reintegrare le schede elettorali mancanti.
L’Idf ha reso noto che alle 10 ora locale il 30% del personale militare aveva votato per il rinnovo della Knesset. Alle ultime elezioni, nel 2022, la percentuale alla stessa ora era del 25,7%. Le Forze di Difesa israeliane hanno dato il via alle votazioni per le elezioni nazionali una settimana fa, con 850 seggi elettorali allestiti nelle basi militari in tutto il paese e anche al di fuori dei confini israeliani.
Alle ore 10 locali l’affluenza alle urne in Israele è del 16.6% degli aventi diritto. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale citata dai media dello Stato ebraico. Un dato in aumento rispetto al 2022 quando l’affluenza alla stessa ora era stata del 15.9%.
Un cittadino egiziano ha oltrepassato la recinzione di confine dal territorio egiziano a quello israeliano durante la notte scorsa nella zona del settore di Nitzana, ed è stato arrestato, disarmato, dalle forze dell’esercito giunte sul posto. Lo ha reso noto l’Idf spiegando che l’uomo è stato identificato grazie alla sorveglianza militare. Le forze armate israeliane hanno dichiarato di “considerare l’incidente molto seriamente e di rimanere in stato di massima allerta per la difesa del settore. L’incidente è oggetto di indagine”.
Il candidato dell’opposizione israeliana Gadi Eisenkot si è recato alla urne ad Ashdod. A renderlo noto un video sui profili social dell’ex generale dove viene accolto da una folla di sostenitori.
I familiari degli ex ostaggi e delle vittime del massacro del 7 ottobre perpetrato da Hamas si sono riuniti a Tel Aviv nelle prime ore della mattina, esortando gli elettori a ricordare i propri cari e gli errori che hanno spianato la strada all’attacco, mentre si recano alle urne. Il raduno a ‘Hostage Square’ è iniziato con un minuto di silenzio alle 6.29 del mattino, l’ora in cui è iniziato l’attacco guidato da Hamas. Un altro raduno è iniziato un’ora dopo vicino al complesso militare di Kirya in via Begin. In una dichiarazione rilasciata a Hostage Square e riportata da Haaretz, Yona Adam, la cui figlia Mapal è stata uccisa al festival musicale Nova , ha invitato gli elettori a “ricordare tutti coloro le cui voci sono state messe a tacere: gli assassinati, i caduti, coloro che soffrono di traumi da combattimento e le migliaia di famiglie le cui vite sono state sconvolte per sempre da questo fallimento”.
Presidenti dei consigli locali e i rappresentanti dei partiti nelle comunità arabe hanno segnalato una carenza di schede elettorali in lingua araba in diversi seggi. Lo riporta Haaretz. La Commissione elettorale centrale ha dichiarato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando per risolverlo.
Il partito B’Yachad dell’ex primo ministro Naftali Bennett accusa i rappresentanti del Likud di tracciare illegalmente gli elettori nei seggi elettorali e di diffondere informazioni su di loro tramite un’app per smartphone in violazione della legge elettorale. B’Yachad afferma di aver presentato un reclamo alla commissione elettorale. La commissione stessa ha risposto che “fino ad ora” non ha ricevuto segnalazioni in merito a questa attività. Le accuse giungono dopo che la scorsa settimana l’Alta Corte di Giustizia ha stabilito che i funzionari dei seggi elettorali e gli osservatori nominati dai partiti non possono contare, tramite mezzi digitali, il numero di elettori che hanno votato e trasmettere tali informazioni in tempo reale ai partiti politici che rappresentano.
“Le elezioni di oggi rappresentano un passaggio cruciale per il futuro di Israele e del Medio Oriente. L’Osservatorio Israele sostiene una linea politica che tuteli la sicurezza nazionale attraverso la partecipazione di tutti – nessuno escluso – alla difesa militare del Paese, contrasti il terrorismo e difenda il diritto di Israele a esistere e del popolo ebraico all’autodeterminazione nella propria patria storica”. Così in una nota Osservatorio Israele.“Guardiamo con favore alle forze che sostengono l’attuale maggioranza e a ogni possibile alleanza che includa l’attuale premier. Respingiamo la soluzione a due Stati, che riteniamo incapace di garantire una pace duratura e la sicurezza dello Stato d’Israele”, conclude la nota dell’Osservatorio Israele.
Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, si è recato nelle prime ore della mattinata nel kibbutz Nir Oz, una delle comunità più colpite dall’attacco del 7 ottobre 2023, insieme all’ex ostaggio Gadi Mozes. Una scelta simbolica prima di recarsi a votare. “Sono orgoglioso e commosso di iniziare questa giornata con Gadi Mozes, simbolo dello spirito e della forza israeliana, dell’impegno reciproco degli israeliani e del loro impegno verso lo Stato”, Mozes, un residente di Nir Oz di 81 anni ha trascorso 482 giorni nelle mai di Hamas.
“La vera risposta dipenderà dai risultati. Ma ciò che emerge dalle statistiche è una spaccatura quasi totale. Israele è diviso in modo così netto che pare destinato a ritrovarsi, ancora una volta, in una situazione in cui tutti perdono. È una spaccatura in cui finora gli elementi più fanatici e fondamentalisti sono riusciti a prevalere. In questi anni abbiamo assistito a come una democrazia, proprio in virtù dei suoi valori, si sia piegata di fronte a chi vuole distruggerla. Domattina dovremmo guardarci allo specchio e chiederci di che pasta siamo fatti”. Lo afferma in un’intervista a Repubblica nel giorno in cui il paese si reca alle urne lo scrittore israeliano David Grossman. “Israele deve tornare a essere una democrazia governata da persone che hanno a cuore il benessere del Paese, non il proprio. Una nazione liberale, egualitaria, che cerca di fare il bene dei propri cittadini. Basata sul dialogo, in cui esiste un confronto, un dialogo rispettoso tra le diverse componenti della società”, ha aggiunto. Secondo Grossman “tante persone sono talmente immerse nella disperazione da non credere più che ci sia una possibilità di cambiamento. Ma il mio Israele racchiude in sé questa possibilità di pace, di speranza. Nulla di tutto questo può realizzarsi ora, lo so: ma può essere un progetto da tenere nel cassetto in attesa che la realtà cambi”. Grossman auspica poi che “l’atmosfera di antisemitismo che c’è oggi in Europa, negli Stati Uniti, ovunque nel mondo, cambi se ci sarà un nuovo governo. Almeno in parte”. Quanto al premier uscente Benjamin Netanyahu “è riuscito a creare una realtà pericolosa. Sempre di più ci sentiamo dire che l’unico futuro possibile è diventare una sorta di Sparta: è davvero quello che vogliamo per noi e per i nostri figli?”, conclude.
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, potrebbe licenziare il capo di Stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir se sarà lui a formare il prossimo governo dopo le elezioni. È quanto riferisce Channel 12, sulla scia delle notizie relative a una frattura sempre più profonda riguardo a una presunta richiesta del premier di preparativi militari relativi all’Iran. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Citando diverse fonti coinvolte nei recenti colloqui sulla sicurezza in merito alla questione, Channel 12 afferma che la disputa è considerata irreparabile e che è improbabile che Zamir rimanga al suo posto, anche se potrebbe dimettersi prima di essere licenziato. Poco dopo la diffusione della notizia, l’ufficio del primo ministro ha smentito le “notizie riguardanti il premier e il capo di Stato maggiore” definendole “totalmente fake news dall’inizio alla fine”. Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno smentito le precedenti notizie di uno scontro con Zamir riguardo a un’azione militare contro l’Iran, con Katz che ha ribadito che Israele non aveva alcuna intenzione di attaccare l’Iran prima delle elezioni. Secondo il servizio di Channel 12, Zamir sarebbe l’unico tra gli alti funzionari della sicurezza israeliani a opporsi ai preparativi militari richiesti da Netanyahu e Katz, avvertendo che Teheran potrebbe interpretare erroneamente tali mosse e sferrare un attacco preventivo.
“È un grande privilegio andare a votare, e sono orgoglioso che io e Michal abbiamo esercitato il diritto fondamentale di ogni cittadino. Spero che questa sia una vera festa per la democrazia. Nessuno deve poterla rovinare o minare”. Lo ha affermato il presidente israeliano Isaac Herzog dopo aver votato insieme alla moglie per il rinnovo della Knesset a Gerusalemme. “Oggi siamo tutti uguali. Questo è il nostro giorno per andare a fare la differenza e votare”, ha aggiunto citato dai media israeliani.
Il presidente israeliano Isaac Herzog e e sua moglie Michal hanno votato per il rinnovo della Knesset nel quartiere di Rehavia a Gersualemme.