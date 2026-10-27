Elezioni Israele 2026, il sopravvissuto del 7 ottobre: “Paese diviso come mai prima d’ora”

Israele è un paese “diviso come non avevo mai visto prima nel corso della mia vita” e “non molto lontano dalla guerra civile”. Alla vigilia delle elezioni del 27 ottobre, le prime dal massacro di Hamas e la guerra a Gaza, parla così a LaPresse Yoav Haver. Il 27enne di Tel Aviv il 7 ottobre 2023 si trovava al Nova Festival, dove venne ferito dall’attacco dei miliziani. Haver riuscì a salvarsi dopo una fuga rocambolesca e ore di paura nelle quali, a causa delle ferite, perse circa il 50% del sangue presente nel suo corpo. “Non so dire se queste elezioni saranno le più importanti nella storia di Israele , è un’espressione che ho sempre sentito da quando ho l’età per andare ai seggi. Sicuramente detteranno il nostro futuro”, afferma Haver, che fa poi un paragone con l’atmosfera che si percepiva nello Stato ebraico non più tardi di dieci anni fa. “Le persone pensavano al bene comune, ora è tutto estremizzato e polarizzato. Dopo il 7 ottobre ci sono stati 3/4 mesi durante i quali si percepiva un sentimento di unità nazionale, ma è scemato tutto molto velocemente”, racconta, non nascondendo l’amarezza.

Una situazione che inevitabilmente si rifletterà anche nelle urne, a cui secondo Haver “il 50% della popolazione” si recherà come se si trattasse di votare un referendum sull’operato del primo ministro Benjamin Netanyahu. “Più che pensare ai problemi principali del paese, il quesito al quale risponderanno sarà ‘Bibi o non Bibi‘”, argomenta. Fra le questioni all’ordine del giorno c’è anche l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre. “Se ci sarà un cambio di governo, credo che la commissione sarà creata molto presto – rimarca Haver -, ma a prescindere da questo aspetto credo che ogni cittadino di Israele in cuor suo voglia che una commissione faccia luce su quanto accaduto”.

Quanto alla crescente ondata di antisemitismo in Europa, il sopravvissuto al 7 ottobre dice di non credere che possa essere stata alimentata dalle decisioni prese dal governo israeliano in risposta all’attacco: “Netanyahu può avere delle colpe, come quella di aver lasciato parlare troppo estremisti come Ben-Gvir, ma non sono quelle principali. L’odio contro gli ebrei è antico come il mondo. Adesso si fa la differenza fra ‘antisionismo’ e ‘antisemitismo’, ma è solo un bluff. Se una persona vuole odiarci, lo fa e basta”, a prescindere da chi sia al governo. Un altro tema cruciale che il prossimo esecutivo dovrà affrontare è quello relativo ad Hamas; secondo Haver “non può tornare forte”, e “così l’Iran”, perché “i missili prima di colpirti non chiedono la tua opinione”. “Non conta chi sarà al governo dopo le elezioni – conclude -, questa situazione va conclusa in qualche modo. Non so quale, ma ci dobbiamo provare”.