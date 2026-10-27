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martedì 27 ottobre 2026

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Elezioni Israele 2026, i leader alle urne per le presidenziali

Elezioni Israele 2026, i leader alle urne per le presidenziali
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare, insieme alla moglie Sara, presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
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Il presidente israeliano Isaac Herzog e sua moglie Michal Herzog hanno espresso il proprio voto presso un seggio elettorale durante le elezioni generali in Israele, a Gerusalemme (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader del partito Otzma Yehudit, arriva con la sua famiglia per votare durante le elezioni generali in Israele, nell'insediamento di Kiryat Arba, in Cisgiordania occupata (Foto AP/Leo Correa)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare, insieme alla moglie Sara, presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare, insieme alla moglie Sara, presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a votare presso un seggio elettorale a Gerusalemme (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)
Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar ("Dritto"), e sua moglie, Hannah Eisenkot, esprimono il proprio voto presso un seggio elettorale durante le elezioni generali in Israele, a Herzliya (Foto AP/Ariel Schalit)
Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar ("Dritto") esprime il proprio voto presso un seggio elettorale durante le elezioni generali in Israele, a Herzliya (Foto AP/Ariel Schalit)

Dal presidente israeliano Isaac Herzog al leader del partito Yashar Gadi Eisenkot. Passando per il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader del partito Otzma Yehudit, fino a Benjamin Netanyahu che punta al settimo mandato. Ecco i leader israeliani alle urne per le elezioni nel Paese. I partiti arabi potrebbero ottenere un numero di seggi sufficiente a contribuire a decidere chi sarà il prossimo primo ministro.

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