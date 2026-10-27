Dal presidente israeliano Isaac Herzog al leader del partito Yashar Gadi Eisenkot. Passando per il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader del partito Otzma Yehudit, fino a Benjamin Netanyahu che punta al settimo mandato. Ecco i leader israeliani alle urne per le elezioni nel Paese. I partiti arabi potrebbero ottenere un numero di seggi sufficiente a contribuire a decidere chi sarà il prossimo primo ministro.
Elezioni Israele 2026, i leader alle urne per le presidenziali
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