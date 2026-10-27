Elezioni Israele 2026: Benjamin Netanyahu, l’eterno leader che punta al settimo mandato

Essere eletto per la settima volta primo ministro di Israele. Nonostante le critiche per non essere riuscito a prevenire il massacro del 7 ottobre 2023, per la gestione della guerra e il mandato di arresto per crimini contro l’umanità a Gaza emesso dalla Corte penale internazionale, Benjamin Netanyahu punta a essere riconfermato alla guida del Paese. Un risultato che sarebbe storico per il leader del Likud, il premier più longevo della storia di Israele, ben oltre i 13 anni di governo del padre fondatore dello Stato ebraico David Ben Gurion. Nato a Tel Aviv il 21 novembre 1949, è figlio dello storico Benzion Netanyahu, membro del Partito revisionista sionista, sostenitore dell’idea della ‘Grande Israele’, che teorizza l’estensione dello Stato ebraico dl Mediterraneo a ovest al fiume Giordano a est. Quando era adolescente, la sua famiglia si trasferì per alcuni anni negli Stati Uniti. Dopo aver finito la scuola superiore, Netanyahu tornò in Israele e si arruolò nell’esercito. Successivamente ritornò negli Usa, dove si laureò in architettura e business al Massachusetts Institute of Technology, e in scienze politiche a Harvard. Nel 1976 suo fratello Jonathan fu ucciso mentre comandava un’unità delle forze speciali, durante una missione di salvataggio di ostaggi israeliani in Uganda, passata alla storia come ‘operazione Entebbe’.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu interviene durante la cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)

Dopo la morte del fratello, Netanyahu divenne sempre più coinvolto nell’agone politico. Alla fine degli anni ’80 entrò a far parte del partito Likud e successivamente si oppose con forza agli Accordi di Oslo, siglati dall’allora premier Yitzhak Rabin con il leader dell’Olp Yasser Arafat. Nel 1996 fu eletto premier per la prima volta, sconfiggendo Shimon Peres, l’ex presidente e leader del Partito laburista. Nel 1999, dopo essere stato sconfitto alle elezioni da Ehud Barak, dichiarò che gli israeliani di sinistra avevano “dimenticato cosa significasse essere ebrei”. Dovette poi attendere ben dieci anni per tornare alla guida del Paese, fino al suo secondo mandato nel marzo 2009. Da quel momento in avanti Netanyahu ha guidato ininterrottamente Israele, tranne una breve parentesi dal giugno 2021 al dicembre 2022, quando al governo salirono Naftali Bennett e Yair Lapid, in base a un accordo che prevedeva la rotazione del ruolo di premier.

Prima dell’attacco del 7 ottobre 2023, Netanyahu ha siglato gli ‘Accordi di Abramo’ che, con la mediazione Usa, hanno portato alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche di Tel Aviv con diversi Paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Il suo ultimo governo, il più a destra nella storia del Paese, si è attirato critiche feroci anche in patria per l’annunciata riforma della giustizia, che secondo i detrattori avrebbe squilibrato il sistema di gestione della separazione dei poteri. Le settimane di proteste pubbliche nelle piazze di Israele, alle quali con il passare del tempo si sono uniti anche militari e riservisti, hanno portato a scontri interni all’esecutivo, il principale quello con il ministro della Difesa, Yoav Gallant. Netanyahu è stato anche accusato di cercare di evitare i processi a proprio carico per corruzione, frode e abuso d’ufficio. L’attacco del 7 ottobre 2023 ha poi cambiato lo scenario, trasformando Netanyahu in un leader in tempo di guerra. E principalmente sul suo operato nel ruolo di ‘comandante in campo’ verteranno le elezioni. Una sorta di referendum nei confronti del politico più duraturo ma anche più divisivo nella storia di Israele.