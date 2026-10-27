Brasile, Bolsonaro fugge negli Stati Uniti nonostante l’annullamento dei passaporti: pronto un visto

La polizia federale del Brasile ha annullato a mezzogiorno di martedì, le 16 in Italia, i passaporti ordinario e diplomatico del senatore Flávio Bolsonaro, a seguito di una decisione del giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes. L’annullamento arriva dopo che l’ex candidato alla presidenza non ha presentato i documenti richiesti dalla Corte Suprema Federale. Il termine ultimo era fissato alle 11, ora locale. Lo riporta Cnn-Brasil. Il provvedimento limita l’utilizzo dei passaporti del senatore nei porti e negli aeroporti di tutto il mondo, nell’ambito dei sistemi di immigrazione. Moraes ha inoltre ordinato il divieto di viaggio e ha incaricato la Polizia Federale di attivare un allarme migratorio nel sistema Sonar, la piattaforma che monitora gli spostamenti internazionali in Brasile.

Secondo quanto riporta Cnn Brasil, Bolsonaro è fuggito negli Stati Uniti con la moglie e le due figlie. La famiglia avrebbe lasciato il Paese per il timore di essere arrestata dopo che il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes aveva ordinato il sequestro dei loro passaporti. Il dipartimento di Stato rilascerà i visti di ingresso negli Stati Uniti a Flavio Bolsonaro e alla sua famiglia, ha riferito un alto funzionario del dipartimento citato dal New York Times.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (AP Photo/Eraldo Peres)

Cnn: “Usa hanno appoggiato fuga Bolsonaro jr e aperto ad asilo”

Gli alleati di Flavio Bolsonaro hanno detto a Cnn Brasile che il governo di Donald Trump ha appoggiato la decisione del senatore di lasciare il Paese e che ha accennato alla concessione dell’asilo politico. Si prevede che anche la moglie e le figlie di Bolsonaro jr ricevano lo stesso beneficio, scrive l’emittente sul suo sito. Il senatore dovrebbe atterrare in Florida oggi. Il motivo principale della fuga è stato il timore di essere arrestato dopo che il giudice Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale, ha disposto il sequestro dei passaporti del senatore.

Lula: “Fuga Bolsonaro è vergognosa, ha peso sulla coscienza”

“Mi chiedo quale senso di colpa abbia sulla coscienza un cittadino che ha appena perso le elezioni e fugge dal proprio Paese“. È quanto ha affermato durante una cerimonia per commemorare il suo 81esimo compleanno il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, commentando la fuga del suo avversario nella corsa alla presidenza Flávio Bolsonaro negli Stati Uniti. “Ho cercato di convincerlo a dimostrare la sua onestà consegnandomi dei documenti, ma non l’ha fatto. Questo dimostra che questo cittadino, la persona più ingannevole che abbia mai visto sulla Terra, non ha alcun rispetto per la verità”, ha aggiunto, “la sua audacia è sconcertante. Quando mente, manca di rispetto alle persone che sono rimaste a casa. Questo atto di lasciare il Brasile è vergognoso”

Mattarella si congratula con Lula: “L’amicizia con l’Italia si approfondirà”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di congratulazioni a Luiz Inácio Lula da Silva per la sua rielezione alla presidenza del Brasile, sottolineando i solidi rapporti tra Roma e Brasilia e le prospettive di ulteriore collaborazione.

Nel messaggio, Mattarella ha evidenziato come “la fraterna amicizia e la proficua cooperazione” tra i due Paesi abbiano generato benefici per entrambi i popoli, contribuendo a rafforzare i legami tra America Latina ed Europa, anche grazie alla firma dell’accordo Ue-Mercosur. Il capo dello Stato si è detto inoltre certo che, durante il nuovo mandato di Lula, “il partenariato tra Brasilia e Roma continuerà ad approfondirsi in ogni ambito”, anche attraverso il contributo della numerosa comunità di cittadini di origine italiana presente in Brasile. In conclusione, Mattarella ha rinnovato al presidente brasiliano “le mie personali felicitazioni e i migliori auguri” per l’incarico nuovamente affidatogli dal popolo brasiliano.