Venezuela, Machado in piazza a Caracas: una folla festeggia il suo ritorno

La leader dell’opposizione e premio Nobel María Corina Machado è ricomparsa domenica in Venezuela per la prima volta da dicembre, tornando dall’esilio. Si è trattato della sua prima apparizione pubblica da quando, a gennaio, l’esercito statunitense ha destituito l’allora presidente del Paese Nicolás Maduro. Migliaia di sostenitori sono scesi in strada in tutto il Venezuela per cercare di vedere la leader di persona. Ha attraversato il Paese in una carovana partendo dall’ovest fino a raggiungere la capitale, Caracas.