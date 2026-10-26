Ucraina, Zelensky: "A novembre colloqui trilaterali con Russia e Usa, importante Ue sia presente"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno concordato di tenere colloqui trilaterali a novembre, sebbene la sede non sia ancora stata decisa. In un’intervista all’emittente ucraina 1+1, andata in onda domenica, Zelensky ha affermato che gli inviati statunitensi hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo, dopo le consultazioni di Oslo, e hanno ricevuto la sua conferma. “Abbiamo concordato, e gli americani hanno confermato che anche Putin lo ha confermato loro, che le nostre delegazioni si incontreranno a novembre in un formato trilaterale: America, Russia e Ucraina“, ha dichiarato Zelensky. Abu Dhabi è tra le possibili sedi discusse, sebbene l’incontro potrebbe svolgersi anche in altre località del Medioriente o in una capitale europea, ha aggiunto. Zelensky ha inoltre affermato che la partecipazione europea è importante per l’Ucraina e che un risultato chiave sarebbe la possibilità di un incontro trilaterale a livello di leader.