Thailandia, alluvione a Phuket dopo le forti piogge: le strade allagate e ricoperte di detriti

Forti piogge hanno provocato allagamenti in diverse zone dell’isola di Phuket, in Thailandia, una delle principali destinazioni turistiche del Paese. Tutti e tre i distretti della provincia meridionale, compresa la città di Phuket, sono stati interessati dalle inondazioni. Diverse aree situate a quote più basse sono rimaste allagate. Alcune aree della provincia sono state colpite da frane. Le autorità sono al lavoro per rimuovere i detriti e impedire che finiscano nei canali, ostruendo il deflusso delle acque. Foto e video diffusi sui social media mostrano l’acqua invadere le aree residenziali e sommergere diverse strade, rendendole impraticabili. In alcune immagini si vedono veicoli parzialmente sepolti sotto cumuli di fango e rocce trasportati dall’alluvione. Circa 100 famiglie sono state coinvolte. Al momento non si registrano vittime, ha precisato Romdon.