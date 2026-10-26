Serbia, la vittoria degli studenti: Vucic sconfitto

Le elezioni parlamentari in Serbia si concludono con la sconfitta di Aleksandar Vucic, leader della lista di estrema destra ‘Serbia unita’. Il presidente uscente ha ammesso il KO in tarda serata, riconoscendo la vittoria dei suoi avversari: “Ha vinto la Lista studentesca: otterrà tra i 135 e i 140 seggi, mentre noi ne avremo circa 105″. Un’elevata affluenza alle urne e tensioni crescenti hanno caratterizzato la giornata di ieri: la polizia in tenuta antisommossa ha isolato una zona del centro di Belgrado attorno alla sede della commissione elettorale. I media locali hanno riferito di disordini in tutto il Paese, mentre veicoli delle forze speciali sono stati avvistati nei pressi di un parco della capitale dove i sostenitori fedeli a Vucic si sono accampati da oltre un anno. L’ex presidente, il mese scorso, si era dimesso da capo dello Stato per candidarsi nuovamente alla carica di primo ministro.

Giovani e studenti in festa dopo la sconfitta elettorale di Aleksandar Vucic. (AP Photo/Petr David Josek)

Si tratta di una svolta politica epocale per la Serbia, dove Vucic, sostenuto dal presidente russo Vladimir Putin e accusatore del movimento degli studenti di essere un tentativo orchestrato dall’estero per destituirlo, ha governato con poteri pressoché assoluti per 14 anni. Il leader uscente ha affermato che il suo partito ha ottenuto circa 1,7 milioni di voti, contro i circa 2,2 milioni conquistati, a suo dire, dalla Lista studentesca. Quelle appena concluse sono state le elezioni più incerte degli ultimi anni in Serbia: fino alla fine i sondaggi hanno evidenziato un sostanziale testa a testa tra le fazioni in corsa. La Lista degli Studenti è un nuovo movimento dall’approccio apartitico: è composto da studenti universitari, ma nessuno di loro è effettivamente iscritto alla lista. I candidati sono invece esperti poco conosciuti, atleti, agricoltori e artisti.

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Belgrado per festeggiare la sconfitta di Aleksandar Vucic. (AP Photo/Armin Durgut)

Dopo che Vucic ha ammesso la sconfitta, i sostenitori della Lista degli Studenti si sono immediatamente riversati nelle strade di Belgrado e di altre città, suonando i clacson, gridando, ballando e scandendo slogan come “Aleksandar se n’è andato”. Nella capitale, molte persone si sono dirette verso la centrale piazza Slavija.

Vucic: “Continueremo a lottare come forza d’opposizione”

“Auguro loro ogni bene, mentre noi continueremo a lottare“, ha detto Aleksandar Vucic dopo la sconfitta. “Abbiamo vinto ovunque vivano i serbi. Dicevano che qualcuno sarebbe scappato, avrebbe fatto le valigie, che qualcuno aveva paura di loro e si sarebbe fatto da parte. Hanno mentito su tutto quello che hanno detto”, ha aggiunto. “Alcune persone ci lasceranno ora, ma la nostra struttura è molto solida, siamo molto uniti, molto forti, abbiamo imparato a stare all’opposizione”.

Le reazioni dei Paesi Ue

Von der Leyen: “Complimenti alla Lista studentesca, collaboreremo per futuro nell’Ue”

“Oggi il popolo serbo si è recato alle urne in numeri record per decidere il futuro del proprio Paese. Congratulazioni alla Lista degli Studenti per la vittoria alle elezioni parlamentari. Siamo pronti a sostenere le riforme in materia di Stato di diritto, libertà dei media, lotta alla corruzione e rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché a collaborare per promuovere il futuro della Serbia nell’Unione europea“, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

Gozi (Renew): “Belgrado è più vicina a Bruxelles”

“Quella della Lista degli Studenti in Serbia è una vittoria straordinaria per la democrazia e per il futuro del Paese. È il risultato di una generazione di giovani che ha avuto il coraggio di convincere i cittadini di ogni età che il cambiamento era necessario e, soprattutto, possibile”, ha dichiarato Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

Un giovane elettore in piedi su un cartellone rovinato di Aleksandar Vucic. (AP Photo/Armin Durgut)

“Come Democratici europei abbiamo sostenuto gli studenti perché crediamo nel futuro europeo della Serbia, un futuro di cui Vucic era diventato il principale ostacolo. Ora che ha riconosciuto la sconfitta, tocca a lui garantire un passaggio di poteri pacifico e ordinato, nel pieno rispetto del voto. Dopo Budapest, anche Belgrado manda un messaggio chiaro all’Europa. La sconfitta di Orbán in Ungheria e il voto in Serbia dimostrano che la democrazia è più forte di chi prova a soffocarla e che l’ultima parola spetta sempre ai cittadini. Belgrado è più vicina a Bruxelles”, ha concluso Gozi.

Schlein: “Le nuove generazioni fanno la differenza”

“Gli studenti vincono, davvero. Un’ondata di partecipazione spazza via l’autocrazia. In Serbia un’affluenza straordinaria vede la vittoria della lista degli studenti contro Vucic”, ha scritto sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Una lista nata da due anni di piazze di protesta contro la corruzione, che hanno retto nonostante il controllo dei media e la repressione del governo. Una grande speranza, dopo il referendum costituzionale in Italia e l’Ungheria: anche in Serbia le nuove generazioni fanno la differenza”, ha aggiunto.