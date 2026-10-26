Monaco: trovato morto a 29 anni Antoine de Massy, cugino di Alberto II

Una persona è stata messa in stato di fermo lunedì mattina, ma non è chiaro se sia un semplice testimone

Il cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, Antoine de Massy, è stato trovato morto all’inizio della serata di domenica in un giardino nel Principato. Lo riporta Monaco Matin, aggiungendo che una persona è stata messa in stato di fermo lunedì mattina e che al momento non è chiaro se sia un semplice testimone.

Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine de Massy aveva 29 anni. Era il nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III, e cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco. Secondo quanto riporta Monaco Matin citando informazioni in suo possesso, preoccupato per la sua assenza a un pranzo di famiglia questa domenica, un parente del giovane si sarebbe rivolto alla polizia e poche ore dopo il corpo è stato ritrovato in un’area verde lungo il boulevard du Larvotto, dietro Villa Sauber.