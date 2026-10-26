Messico, la presidente Sheinbaum festeggia la vittoria di Lula: "Una boccata d’aria fresca"

“Una boccata d’aria fresca per l’America Latina e i Caraibi. Siamo molto, molto felici”. La presidente messicana Claudia Sheinbaum accoglie così la vittoria elettorale di Luiz Inácio Lula da Silva, rieletto alla guida del Brasile dopo un confronto serrato con il candidato di destra Flávio Bolsonaro. Nel corso della sua consueta conferenza stampa mattutina a Città del Messico, Sheinbaum si è congratulata con Lula e con il popolo brasiliano per il risultato delle urne. Il presidente uscente ha ottenuto il 51,8% dei voti, contro il 48,2% del suo avversario, confermando la guida progressista della più grande economia dell’America Latina.

La vittoria arriva in una fase in cui diversi Paesi della regione stanno scegliendo governi e candidati conservatori. Negli ultimi 18 mesi, infatti, si erano susseguite sette vittorie presidenziali consecutive della destra in America Latina, in un contesto segnato dalle preoccupazioni per la criminalità organizzata e l’insicurezza economica. Con la riconferma di Lula, il Brasile resta dunque sotto una leadership di sinistra. Per Sheinbaum, una vittoria di Bolsonaro avrebbe invece significato restare l’unica presidente progressista tra le principali potenze della regione.