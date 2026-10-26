Londra, Oxford Street diventa da oggi isola pedonale: le foto

Oxford Street, la famosa via dello shopping di Londra, diventa da oggi un’isola pedonale. Auto, autobus, taxi e biciclette non possono più circolare lungo gran parte della strada che sarà riservata, per quasi un chilometro, ai soli pedoni, precisamente tra Orchard Street e Great Portland Street. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha affermato, riferisce la BBC, che questa misura segnerà la “fine del declino” della via. Il traffico è stato interrotto da oggi, ma il completamento dei lavori non è previsto prima della primavera del prossimo anno.