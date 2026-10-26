Londra, Oxford Street da lunedì chiusa al traffico: si vuole rilanciare la via dello shopping

Da oggi, lunedì 26 ottobre, la celebre Oxford Street a Londra è chiusa al traffico: ingresso vietato per auto, autobus e biciclette, con i veicoli deviati sulle strade circostanti del tratto compreso tra Orchard Street e Great Portland Street lungo quasi un km. Le autorità locali con questa iniziativa sperano di rilanciare la principale via dello shopping della città, dove la proliferazione di negozi di souvenir e venditori di dolciumi ha offuscato il fascino di quello che un tempo era il cuore della cultura consumistica britannica. Il progetto prevede la piantumazione di alberi, l’installazione di panchine e la creazione di due nuove piazze pubbliche. Oxford Street accoglie ancora circa mezzo milione di visitatori al giorno, con gli acquirenti che si affollano tra negozi come Selfridges, Zara e John Lewis. I funzionari comunali sperano che la pedonalizzazione della strada la riporti nella cerchia delle principali destinazioni mondiali per lo shopping, come Times Square, gli Champs-Élysées e La Rambla.